Senador del PAN viajará a El Salvador para analizar políticas públicas que pueden aplicarse en México; ¿Cómo afectaría esta perspectiva al país?

El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, anunció que viajará a El Salvador para conocer de cerca algunas de las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, especialmente en materia de seguridad. La visita ocurre en un momento en el que el llamado “modelo Bukele” continúa generando debate dentro y fuera de América Latina por sus resultados y las críticas que ha recibido en materia de derechos humanos.

La visita se realizará como parte de una agenda de trabajo que contempla reuniones con funcionarios y recorridos por algunos de los espacios donde se han aplicado estas estrategias.

¿Por qué el Senador del PAN viajará a El Salvador?

De acuerdo con el propio legislador, la intención no es replicar de manera automática el modelo salvadoreño, sino conocer de primera mano cómo funcionan las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele. El senador señaló que es importante analizar experiencias internacionales que hayan dado resultados en el combate a la delincuencia, con el fin de identificar acciones que puedan adaptarse al contexto mexicano.

El llamado “modelo Bukele” ha llamado la atención de diversos gobiernos debido a la reducción de los homicidios registrada en El Salvador durante los últimos años, aunque también ha sido objeto de cuestionamientos por organismos nacionales e internacionales debido al régimen de excepción y las detenciones masivas implementadas para combatir a las pandillas.

¿Qué buscará conocer durante su visita?

Durante su estancia en El Salvador, el senador prevé sostener reuniones con autoridades locales para conocer aspectos relacionados con la estrategia de seguridad, el funcionamiento del sistema penitenciario y las acciones implementadas para recuperar territorios controlados por grupos criminales. El legislador aseguró que el intercambio de experiencias forma parte del trabajo que deben realizar los representantes populares para conocer políticas públicas exitosas en otros países y evaluar su viabilidad dentro del marco legal mexicano.

Asimismo, destacó que cualquier propuesta deberá respetar la Constitución y los derechos fundamentales, por lo que el viaje tendrá un carácter informativo y de análisis.

¿Por qué el modelo de Nayib Bukele genera interés en otros países?

La estrategia de seguridad impulsada por Nayib Bukele ha colocado a El Salvador en el centro del debate internacional. Mientras el gobierno salvadoreño sostiene que las medidas permitieron disminuir de forma importante la violencia y recuperar espacios antes controlados por pandillas, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por las detenciones sin debido proceso y otras restricciones derivadas del régimen de excepción.

En este contexto, la visita del senador mexicano busca conocer de cerca cómo opera este modelo y qué elementos podrían aportar al debate sobre las políticas de seguridad en México, de cara a los retos que enfrenta el país en materia de combate a la delincuencia.