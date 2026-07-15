Más allá de la amistad debe cumplirse con la ley: Sheinbaum sobre liberación de exdirector de Pemex

Al afirmar que hay un compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que será la Fiscalía de Morelos y los jueces quienes decidan sobre el proceso que continuará el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, acusado de violencia intrafamiliar.

Después que la esposa del exfuncionario le otorgó el perdón y que una jueza dictaminara que el extitular de Pemex continuará su proceso penal en libertad, la Primera Mandataria aseguró que lo primordial es que se demostró que la ley debe cumplirse sin importar la amistad o los cargos.

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¿Qué medidas impuso la autoridad judicial?

“La propia detención de Víctor muestra que, independientemente de la amistad, de los cargos, pues, tiene que cumplirse con la ley. Y ya, en todo caso, la Fiscalía de Morelos, pues, determina bajo qué procedimientos, el juez y su pareja o expareja, bajo qué procedimiento tiene que seguir él. Recuerden que en el caso de violencia contra las mujeres, dependiendo de lo que determine la fiscalía y el juez, puede haber distintas medidas reparatorias, siempre y cuando, desde nuestro punto de vista, haya <b>medidas cautelares</b>, es decir, que no pueda acercarse a la víctima. Esas medidas cautelares van desde reparación del daño o algunos otros mecanismos que se establezcan por el propio juez”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué sigue en el proceso contra el exdirector de Pemex?

Fue este martes al término de la audiencia, donde el exdirector de Pemex ofreció una disculpa pública a su esposa, María Felicia Jiménez y a su hijo, tras esto, deberá cumplir las siguientes medidas impuestas por la autoridad judicial mientras se define su situación jurídica:

Acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Entregar una garantía económica de 20 mil pesos.

No salir del país.

No acercarse a su esposa y a su hijo ni comunicarse con ellos.

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