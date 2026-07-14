Exdirector de PEMEX acusado de violencia familiar, seguirá su proceso en libertad

El exdirector de PEMEX, Víctor “N”, llevará su proceso en libertad, luego de que la jueza que lleva el caso validara los mecanismos alternos que presentó su defensa.

En la tercera audiencia, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz validó la solicitud de la defensa, por lo que el exfuncionario abandonará el penal de Atlacholoaya este mismo martes.

A pesar de que ayer fue vinculado a proceso por violencia familiar, la jueza cambió la medida cautelar y podrá continuar el proceso en libertad con restricciones como no salir del país y no acercarse a la víctima ni a su hijo de seis años.

¿Qué ocurrió con la comparecencia de la víctima?

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del imputado, no se presentó al juzgado a comparecer y ratificar lo manifestado en su carta donde concedió el perdón a su agresor, Víctor “N” debido a que argumentó sufrir estrés por el asedio mediático, por lo que dicha audiencia de suspensión se reprogramará.

Víctor “N” salió esposado a la sala de juicios orales con el uniforme beige que portan las personas privadas de la libertad sujetas a proceso.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El abogado de Rodríguez Padilla, Jaime Rangel Díaz, reconoció que este beneficio no significa que se haya decretado la inocencia del exdirector de PEMEX, pero es una etapa que se tenía que desahogar en este proceso que se le sigue por violencia familiar.

El imputado estuvo casi una semana en prisión, después de ejecutarse una orden de aprehensión en su contra en la Ciudad de México, por haber golpeado a su esposa en una casa del municipio de Emiliano Zapata, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales de la propia Felicia Jiménez.