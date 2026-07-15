Jornada de adopción de perros y gatos en CDMX: fecha, horario y dónde encontrar a tu próximo compañero

Si estás pensando en sumar un nuevo integrante a tu familia, esta puede ser la oportunidad perfecta para obtener una mascota. La Jornada de adopción de perros y gatos en CDMX reunirá a decenas de lomitos y michis que buscan un hogar, en un evento organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿Cuándo y dónde será la jornada de adopción de perros y gatos en CDMX?

La jornada se llevará a cabo el miércoles 16 de julio, en un horario de 12:00 a 16:00 horas, en la Glorieta de los Insurgentes, dentro del espacio recreativo instalado con motivo de las actividades del Mundial 2026.

Durante el evento, las personas podrán convivir con los perros y gatos disponibles para adopción, conocer su historia y recibir orientación sobre el proceso para brindarles un hogar definitivo. Los animales participantes fueron rescatados por autoridades capitalinas y han recibido atención veterinaria antes de ser puestos en adopción.

¿Qué perros y gatos estarán disponibles para adopción?

En la jornada participarán perros y gatos resguardados por la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC y por el Centro de Transferencia Canina del Metro, un espacio que desde hace varios años brinda atención a lomitos rescatados, principalmente de las instalaciones del transporte público.

Muchos de estos animales fueron encontrados en situación de abandono o sufrieron algún tipo de violencia, por lo que han pasado por un proceso de recuperación física y emocional antes de buscar una nueva familia. El objetivo es que cada adopción sea responsable y que los animales lleguen a hogares donde puedan recibir los cuidados que necesitan.

¿Qué debes considerar antes de adoptar una mascota?

Las autoridades recuerdan que adoptar implica un compromiso de varios años. Antes de llevar un perro o un gato a casa es importante considerar el tiempo, espacio, alimentación, atención veterinaria y cuidados que requerirá durante toda su vida.

Además de cambiar la vida de un animal rescatado, la adopción ayuda a combatir el abandono y fomenta una cultura de bienestar animal. Si estás listo para dar ese paso, la jornada de adopción en la Glorieta de los Insurgentes puede ser el lugar ideal para encontrar a tu próximo compañero de vida.