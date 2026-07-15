Internet gratis de CFE: estos serán los nuevos puntos WiFi en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa ampliando su estrategia para llevar internet gratuito a más mexicanos durante 2026. Como parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, la empresa pública confirmó la instalación de 9 mil 4 nuevos Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) con tecnología 4G en escuelas y unidades médicas del país.

Con esta expansión, la CFE busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios educativos, de salud y gubernamentales, especialmente en comunidades con menor conectividad.

¿Dónde instalará CFE los nuevos puntos de internet gratis?

De acuerdo con información oficial de la CFE, durante el primer semestre de 2026 se instalarán 9,004 nuevos puntos de acceso gratuito a internet, distribuidos de la siguiente manera:

6,644 puntos en teleescuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

2,360 puntos en clínicas y hospitales del IMSS Bienestar.

El objetivo es que estudiantes, docentes, pacientes y comunidades cercanas puedan acceder a internet sin costo en espacios públicos estratégicos.

Además, la CFE informó que al cierre de febrero de 2026 ya operaban 109,431 Puntos de Acceso a Internet Gratuito en todo el país, cifra que seguirá aumentando durante el año.

La expansión también contempla instalaciones en localidades prioritarias donde los servicios comerciales de telecomunicaciones son limitados o inexistentes.

¿Qué es la Red WiFi de CFE y cómo funciona?

Los Puntos de Acceso a Internet Gratuito forman parte de la estrategia de conectividad impulsada por la CFE, la Coordinación TELECOM y otras dependencias federales para ofrecer acceso libre a internet en espacios públicos.

La infraestructura utiliza principalmente tecnología 4G LTE, además de fibra óptica e internet satelital en comunidades donde es necesario. Estos puntos permiten conectarse desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras sin contratar un servicio privado.

La política de conectividad del Gobierno federal establece que el acceso debe ser gratuito, libre y orientado a disminuir la brecha digital en zonas urbanas y rurales.

¿Cómo saber si hay un punto WiFi gratuito de CFE cerca de ti?

La CFE mantiene un registro oficial de los Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG), el cual se actualiza periódicamente conforme entran en operación nuevos sitios en todo el país. Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contempla seguir ampliando la cobertura en escuelas, hospitales, espacios públicos y comunidades de atención prioritaria durante 2026.

Con la instalación de estos nuevos puntos, el Gobierno federal busca que millones de personas tengan acceso a internet sin costo para realizar trámites, estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a servicios digitales, especialmente en regiones donde la conectividad aún representa un reto.