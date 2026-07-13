CFE Internet móvil de 35 vs 85 pesos: cuál conviene más por datos, redes sociales y vigencia
Si estás buscando el paquete más barato de CFE Internet, hay dos opciones que destacan por su bajo costo. Sin embargo, aunque una cuesta menos, no necesariamente ofrece más beneficios para todos los usuarios
CFE Internet para Todos se ha convertido en una de las opciones más baratas para quienes quieren tener internet en el celular sin gastar de más. En otras ocasiones aquí en W Radio ya hemos platicado del paquete de 85 pesos, que es uno de los más buscados. Pero ahora le toca el turno al plan de 35 pesos, una opción todavía más económica que también ha llamado la atención.
Los dos cuestan poco, pero no ofrecen lo mismo. Entonces, ¿vale más la pena pagar 35 pesos o desembolsar otros 50 para contratar el de 85?
¿Qué incluye el paquete de CFE Internet de 85 pesos?
El paquete de 85 pesos está pensado para quienes usan el celular todos los días y necesitan más datos para navegar. Esto es lo que ofrece:
- 2 GB para navegar por internet.
- Vigencia de siete días.
- Redes sociales ilimitadas.
- Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas de CFE Internet.
- Función Hotspot para compartir internet con otros dispositivos.
Su principal ventaja es que incluye redes sociales ilimitadas y permite compartir datos con otros equipos, algo que puede hacer la diferencia si usas varios dispositivos o necesitas sacar del apuro a alguien.
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¿Qué ofrece el paquete de CFE Internet de 35 pesos?
El plan de 35 pesos está pensado para quienes usan poco el celular y prefieren que el saldo dure más tiempo. Incluye:
- 1 GB para navegar.
- Vigencia de 30 días.
- 100 minutos para llamadas.
- 50 mensajes SMS.
- Hasta 600 MB para redes sociales.
- No incluye la función Hotspot.
En comparación con el de 85 pesos, ofrece menos datos, menos llamadas y un límite para redes sociales, pero a cambio mantiene la línea activa durante un mes completo.
Entonces, ¿cuál te conviene más?
Si todos los días andas en Facebook, WhatsApp, Instagram o TikTok, necesitas más datos o acostumbras compartir internet con otros dispositivos, el paquete de 85 pesos probablemente sea la mejor opción.
En cambio, si casi no consumes datos, solo quieres tener internet para lo básico y buscas que la recarga dure más tiempo, el paquete de 35 pesos puede ser más que suficiente.
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¿Vale la pena pagar 50 pesos más?
Si revisas lo que incluye cada uno, el paquete de 85 pesos prácticamente duplica los datos disponibles, ofrece redes sociales ilimitadas y además permite compartir internet mediante Hotspot, beneficios que el plan de 35 pesos no tiene.
Por eso, si usas el internet móvil de manera constante, esos 50 pesos extra pueden valer la pena. Pero si solo necesitas mantenerte comunicado, hacer algunas llamadas y navegar de vez en cuando, el paquete de 35 pesos puede cumplir sin problema.
Al final, todo depende del uso que le des al celular. Si navegas mucho, el de 85 pesos ofrece más beneficios. Si lo que buscas es ahorrar y mantener activa tu línea durante más tiempo, el de 35 pesos puede ser la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
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