Renuncia Ulises Lara a la FGR; deja Fiscalía de Asuntos Relevantes y la vocería

Ulises Lara López presentó su renuncia a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que desempeñaba desde enero de este año, informaron fuentes federales. La dimisión obedece a motivos personales y será efectiva de manera inmediata.

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Con su salida concluye una gestión de poco más de seis meses al frente de una de las áreas estratégicas de la FGR, encargada de investigaciones de alto impacto, además de la comunicación institucional de la dependencia. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento oficial sobre quién asumirá ambas responsabilidades de manera provisional o definitiva.

¿Cuál fue la trayectoria de Ulises Lara en la FGR?

Lara López llegó a la FGR a principios de enero de 2026 por designación de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, luego de desempeñarse como delegado de la institución en Morelos y previamente como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras la salida de la propia Godoy del órgano capitalino.

Durante su gestión en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes encabezó la difusión de diversos casos de impacto nacional y fungió como vocero de la institución en conferencias y mensajes relacionados con investigaciones federales.

¿Quién sustituirá a Ulises Lara?

De acuerdo con las fuentes consultadas, en los próximos días la Fiscalía General de la República dará a conocer el nombramiento de la persona que sustituirá a Ulises Lara tanto en la Fiscalía Especial como en la vocería institucional. Hasta la tarde de este martes no se habían informado mayores detalles sobre el proceso de relevo.

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