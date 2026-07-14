Edomex entrega más de 8.2 millones de pesos en apoyos al campo de la Zona Norte

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, encabezaron la entrega de apoyos por más de 8 millones 200 mil pesos a mil 475 productoras y productores de la región norte.

Los apoyos que se entregaron a mil 475 productores de Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Temascalcingo forman parte de la estrategia de la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la producción agropecuaria, proteger el ingreso de las familias rurales y hacer frente a los efectos del cambio climático.

“Hoy el dinero del pueblo regresa al pueblo, de donde vino. Lo hacemos con la convicción que los gobiernos de la transformación tienen que ser fieles a sus principios, los principios de estar al servicio del pueblo del Estado de México”. — Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México

Desde tierras mazahuas, en el gran norte del #EdoMéx, junto con la compañera @marurojano, Secretaria del Campo, entregamos apoyos por más de 8 millones de pesos a productoras y productores del campo mexiquense. 🌽👊🏽



Porque hoy, en los gobiernos de la #4T y con la Gobernadora… pic.twitter.com/8drosVZFka — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) July 15, 2026

Al evento asistió Nicolás Martínez Romero, presidente municipal de Atlacomulco; alcaldes y alcaldesas de la Zona Norte del Estado de México; diputadas y diputados; representantes mazahuas; y productores del campo mexiquense.

Duarte Olivares señaló que el Gobierno Estatal mantendrá el trabajo cercano con las campesinas y los campesinos, como lo ha instruido la gobernadora del Estado de México.

¿Qué programas recibieron los productores mexiquenses?

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que han colocado a las personas productoras en el centro de las políticas públicas, con programas que atienden las distintas etapas de la actividad agropecuaria, desde la producción y el aseguramiento de cultivos, hasta la comercialización y el fortalecimiento de las unidades productivas.

Los programas entregados fueron:

Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (PASACME).

Apoyo Complementario al Precio de Garantía al Maíz del Estado de México (COPREGME).

Apoyo a la Producción de Maíz del Campo Mexiquense (PROMAÍZ EDOMÉX).

Proyectos Integrales Pecuarios (PROIPEC) operados por la Secretaría del Campo.

Rojano Valdés mencionó que 589 personas recibieron el Programa de Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (PASACME), para atender 678 hectáreas siniestradas por sequías, heladas, granizadas, inundaciones y otros fenómenos naturales y se otorgaron apoyos de hasta 4 mil pesos por hectárea.

Además, fueron beneficiadas con el Apoyo Complementario al Precio de Garantía al Maíz Blanco del Estado de México (COPREGME) 820 productoras y productores del campo correspondientes a 12 mil 689 toneladas de maíz comercializadas.

¿Qué resultados reportan los programas para el campo mexiquense?

La secretaria del Campo informó que 66 productoras y productores del campo recibieron apoyos de PROMAÍZ EDOMÉX para fortalecer la producción en 281.76 hectáreas, programa que impulsa una estrategia integral en 27 municipios para incrementar la producción de maíz mediante apoyos para la adquisición de semillas, fertilizantes, bioinsumos y materiales para el control de plagas, además de respaldar la reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Más de 8 mil unidades de producción han sido atendidas por seguros agroclimáticos y 13 mil hectáreas han sido apoyadas con 52 millones de pesos desde el inicio de la administración de Delfina Gómez Álvarez entregados de manera directa a quienes se han afectado sus cultivos.

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