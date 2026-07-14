Detenidas ocho personas por desaparición y asesinato de Roxana Guzmán: García Harfuch

Todos los responsables del asesinato de la periodista Roxana Guzmán serán detenidos, afirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Al asegurar que se detendrá a todos los responsables, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que hasta el momento han sido ocho las personas detenidas por la desaparición y asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán.

Al brindar el reporte en materia de seguridad del mes de junio, el funcionario, detalló que a la fecha entre los detenidos, se encuentra los participantes directos del asesinato de la periodista, quien fue sustraída de su domicilio, el pasado 2 de junio.

“Fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión. Como resultado de estas acciones, fueron detenidos José del Carmen n, Karen Monserrat n, además de 4 elementos de la policía municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados: L uis Arturo N, alias Delta 11, identificado como responsable de este lamentable y cobarde homicidio. Y Javier Ibanene, alias Delta 1, quien también habría participado en estos hechos . Con estas detenciones suman 8 personas detenidas por este caso. La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada 1 de los involucrados”.

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Explicó que gracias a la colaboración con las instituciones del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, se pudo identificar y detener a los presuntos responsables.

García Harfuch enfatizó que no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya sea mediante el abuso de un cargo público o como integrantes de una organización criminal.

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