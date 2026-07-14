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Detenidas ocho personas por desaparición y asesinato de Roxana Guzmán: García Harfuch

Entre los detenidos se encuentran los responsables directos del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, afirma el secretario de Seguridad.

Todos los responsables del asesinato de la periodista Roxana Guzmán serán detenidos, afirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Todos los responsables del asesinato de la periodista Roxana Guzmán serán detenidos, afirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Rocío Jardínez Hernández

Al asegurar que se detendrá a todos los responsables, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que hasta el momento han sido ocho las personas detenidas por la desaparición y asesinato de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán.

Al brindar el reporte en materia de seguridad del mes de junio, el funcionario, detalló que a la fecha entre los detenidos, se encuentra los participantes directos del asesinato de la periodista, quien fue sustraída de su domicilio, el pasado 2 de junio.

“Fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión. Como resultado de estas acciones, fueron detenidos José del Carmen n, Karen Monserrat n, además de 4 elementos de la policía municipal, involucrados en la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados: Luis Arturo N, alias Delta 11, identificado como responsable de este lamentable y cobarde homicidio. Y Javier Ibanene, alias Delta 1, quien también habría participado en estos hechos. Con estas detenciones suman 8 personas detenidas por este caso. La investigación continúa hasta agotar todas las líneas de investigación y determinar la responsabilidad de cada 1 de los involucrados”.

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Explicó que gracias a la colaboración con las instituciones del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, se pudo identificar y detener a los presuntos responsables.

García Harfuch enfatizó que no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya sea mediante el abuso de un cargo público o como integrantes de una organización criminal.

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ahz.

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