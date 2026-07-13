Nu inicia una nueva etapa como banco 100% digital en México

Históricamente Nu se convierte en la primera SOFIPO que obtienen su registro como banco totalmente digital en México e inicia operaciones en un mes.

Históricamente Nu se convierte en la primera SOFIPO que obtienen su registro como banco en México, fuimos los primeros en preguntarnos ¿Y si sí? Y nos continuamos haciendo la pregunta, ahora como Banco digital Nu para abrir espacios de forma positiva, con innovación y cosas buenas para los clientes, compartió el director de Nu en México, Armando Herrera, quien resaltó el logro como un paso inédito para iniciar como el primer banco digital en el país en un plazo de 30 días.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, Herrera resaltó que ante el reto de ser el primer banco totalmente digital “no existía un manual o ruta para que pudiera darse este avance por lo que es un hito importante también para México”.

¿Es posible tener rendimiento y liquidez al mismo tiempo? 🤔



En Nu México se atrevieron a romper las reglas tradicionales de la banca: 🗣️ "Fuimos los primeros que nos preguntamos ¿y si sí se puede unir el mundo en donde le damos rendimiento y liquidez a las personas al mismo… pic.twitter.com/6Jf8BATyXD — W Radio México (@WRADIOMexico) July 13, 2026

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Tras 7 años de impulso de Nu hacia la bancarización, lo que se busca es “la inclusión contribuyendo a un país más sólido”, afirma su director en México, Armando Herrera. Ampliar

Ampliarán productos y servicios financieros

Refirió que “en esencia no cambia, lo que vamos a hacer como banco es ampliar la oferta de bancos y desarrollar productos y servicios que luchen contra las letras chiquitas y permitan el acceso a productos y servicios a más personas” , detalló.

Recodó que tras 7 años de impulso de Nu hacia la bancarización, lo que se busca es “la inclusión contribuyendo a un país más sólido”, pues resaltó que el objetivo de Banco digital Nu es acorde a los planes de la presidenta Sheinbaum, quien busca dejar como legado el impulso de la digitalización.

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Y aunque Herrera resaltó el crecimiento en el sureste en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde Nu tiene más de dos millones de clientes, un crecimiento obtenido a través del tiempo, además del 98% de los municipios del país en donde la gente está realizando más transacciones digitales; reconoció que el objetivo del modelo digital de banco es estar siempre donde más nos necesiten, de manera cercana a la gente y no enfocados en un segmento de geografía.

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