Nueva Ley de Vivienda en Estados Unidos: qué cambia y cómo ayudará a comprar una casa

Estados Unidos dio un paso importante para enfrentar la crisis de vivienda con la entrada en vigor de la 21st Century ROAD to Housing Act, considerada la reforma federal más importante en materia de vivienda en más de tres décadas.

La legislación comenzó a aplicarse el 11 de julio de 2026, luego de que el presidente Donald Trump decidiera no firmarla como protesta por diferencias con el Congreso sobre otros temas legislativos. Sin embargo, la Constitución estadounidense permite que una iniciativa aprobada por ambas cámaras se convierta en ley si el presidente no la veta dentro del plazo establecido. La medida recibió un amplio respaldo bipartidista y busca aumentar la oferta de viviendas, reducir costos y facilitar el acceso a una casa para millones de familias.

¿Qué establece la nueva Ley de Vivienda en Estados Unidos?

La nueva legislación tiene como principal objetivo combatir el déficit habitacional que enfrenta Estados Unidos, estimado en millones de viviendas.

Entre sus medidas más importantes destaca la reducción de trámites federales para acelerar la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, la modernización de programas de vivienda asequible y mayores incentivos para que estados y municipios flexibilicen sus normas de construcción.

También impulsa la construcción de viviendas prefabricadas, aumenta algunos límites de financiamiento para proyectos habitacionales y facilita el acceso a créditos destinados a desarrollar viviendas de menor costo. Además, incluye restricciones para que grandes inversionistas institucionales acumulen viviendas unifamiliares con fines especulativos, una práctica señalada por diversos especialistas como un factor que ha presionado los precios del mercado inmobiliario.

¿Quiénes serán los principales beneficiados?

Los principales beneficiarios serán los compradores de vivienda por primera vez, familias de ingresos medios y bajos, desarrolladores de vivienda asequible y gobiernos locales que impulsen proyectos para ampliar la oferta habitacional.

La intención del Congreso es que, al existir más viviendas disponibles, disminuya la presión sobre los precios de compra y renta en los próximos años. No obstante, especialistas coinciden en que los efectos no serán inmediatos, ya que la construcción de nuevos desarrollos requiere tiempo y dependerá de la implementación de las nuevas reglas por parte de autoridades estatales y locales.

El sector de casas prefabricadas también podría registrar un crecimiento importante gracias a la eliminación de diversas barreras regulatorias y al fortalecimiento de programas federales de financiamiento.

¿La ley reducirá el precio de las casas?

Aunque la nueva legislación busca mejorar la asequibilidad de la vivienda, expertos advierten que no provocará una reducción inmediata en los precios de las casas ni en las tasas hipotecarias.

El mercado inmobiliario estadounidense continúa enfrentando retos como la escasez de oferta, el elevado costo del suelo y las altas tasas de interés. Sin embargo, organismos especializados consideran que esta reforma representa un primer paso para aumentar el inventario de viviendas y estabilizar el mercado en el mediano y largo plazo.

Diversos analistas califican la reforma como una de las iniciativas más ambiciosas en décadas para atender la crisis de vivienda en Estados Unidos, aunque también señalan que aún hacen falta medidas adicionales para fortalecer la vivienda social, proteger a los inquilinos y atender el problema de las personas sin hogar.