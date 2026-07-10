Vinculan a proceso a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”

Nancy "N", alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, es investigada por presunto autosecuestro; hay otros involucrados.

Secuestro simulado es el delito por el que fue vinculada a proceso la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy “N”. La autoridad judicial determinó iniciar el procedimiento en su contra, mientras continúa la investigación sobre los hechos señalados por la Fiscalía del Estado de México.

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Vinculan a proceso por presunto secuestro simulado

Nancy “N”, alcaldesa de Tenancingo fue vinculada a proceso el jueves 9 de julio en una audiencia privada.

La Fiscalía del Estado de México la acusa de simular un secuestro junto con su esposo, cuñado y tres personas más, para intentar resarcir un desfalco de 40 millones de pesos.

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Suspenden el juicio por seis meses

La edil fue procesada y consiguió un arreglo para suspender el juicio por lo menos 6 meses, en tanto su situación jurídica es resuelta.

Es de señalar que al salir del juzgado, un cuerpo de seguridad agredió a manifestantes y comunicadores.

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