Por falso secuestro, autoridades investigan a la alcaldesa de Tenancingo y buscan a seis implicados
La investigación por presunto falso secuestro involucra a la alcaldesa de Tenancingo y a otras cinco personas; tres ya fueron detenidas y tres permanecen prófugas.
La alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, es investigada por el delito de falso secuestro junto con otras cinco personas, de acuerdo con las indagatorias realizadas por las autoridades ministeriales.
Fiscalía investiga presunta planeación del caso
El pasado 31 de mayo se dio cuenta de su ausencia y posteriormente apareció en un video para señalar que atravesó una “situación muy compleja”.
Eventualmente, las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que ella, en coordinación con su esposo, cuñado y otras tres personas que les ofrecerían aparentemente 500 mil pesos, habría planeado la operación.
Según las indagatorias, el grupo habría participado en la organización de los hechos que actualmente forman parte de la carpeta de investigación por presunto falso secuestro.
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Buscaban rescate millonario; hay detenidos y prófugos
Supuestamente, el grupo tenía la intención de pedir la suma de 40 millones de pesos como rescate, los cuales aparentemente tendrían que ser cubiertos por parte del erario.
Al momento, fueron detenidas tres personas en Oaxaca, mientras que otras tres, incluida la presidenta municipal, continúan prófugas de la justicia.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer los hechos relacionados con el presunto falso secuestro, mientras continúa la búsqueda de las personas que aún no han sido localizadas.
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ahz.