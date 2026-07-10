Implante coclear cambia la vida de tres niños tras histórica cirugía del IMSS en Veracruz

El implante coclear fue colocado a tres menores con pérdida auditiva severa en el Hospital de Especialidades del IMSS en Veracruz, es la primera intervención de este tipo realizada a pacientes menores en dicha unidad.

Aitana, Elián y Mateo, menores de cuatro años con pérdida auditiva severa, recibieron un implante coclear que podría cambiar el rumbo de su desarrollo; es la primera vez que el Hospital de Especialidades del IMSS en Veracruz Norte lleva a cabo estas cirugías en pacientes de esa edad.

Los tres niños de 4 años con pérdida auditiva severa que recibieron implantes cocleares en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”. Se trata de un procedimiento que representa un parteaguas para la atención médica especializada en Veracruz Norte, al ser la primera ocasión en que esta unidad del IMSS lleva a cabo este tipo de intervenciones en pacientes de esa edad.

Los pequeños fueron diagnosticados con hipoacusia neurosensorial bilateral, una condición que afecta ambos oídos y que, sin tratamiento oportuno, puede comprometer el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje durante los primeros años de vida.

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Rehabilitación auditiva será clave para el desarrollo de los menores

El IMSS detalló que los pacientes son Aitana, Elián y Mateo, quienes, tras la cirugía, iniciarán un proceso de rehabilitación auditiva que les permitirá aprender gradualmente a reconocer sonidos, comprender el lenguaje y desarrollar habilidades de comunicación acordes con su edad.

A diferencia de un auxiliar auditivo convencional, el implante coclear no amplifica el sonido.

Se trata de un dispositivo electrónico que estimula directamente el nervio auditivo mediante impulsos eléctricos para que el cerebro pueda interpretar las señales sonoras.

Su efectividad depende no sólo de la cirugía, sino también de un seguimiento médico especializado y de un proceso constante de terapia auditiva.

Aitana, Elián y Mateo, son los tres menores ya operados que deberán llevar un seguimiento médico puntual en el IMSS Ampliar

El IMSS enfatizó que para las familias, este procedimiento representa la posibilidad de que sus hijos puedan acceder al mundo de los sonidos y desarrollar plenamente sus capacidades de comunicación, una oportunidad que puede marcar una diferencia significativa en su calidad de vida.

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