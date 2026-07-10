IMEF mantiene crecimiento económico de 1.1% para 2026 y mejora previsión de empleo formal

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mantuvo por segundo mes consecutivo su expectativa de crecimiento económico para México en 1.1% durante 2026, reflejando que los analistas consultados no observan cambios significativos en el panorama de la actividad económica para el cierre del año.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas correspondiente a julio, elaborada entre 45 especialistas, el consenso también ajustó ligeramente a la baja su pronóstico de inflación, al pasar de 4.3% a 4.2%, aunque la estimación continúa por encima del objetivo permanente del Banco de México.

TE PUEDE INTERESAR: PRI pide que Marcelo Ebrard comparezca por estancamiento económico y revisión del T-MEC

Entre los indicadores que permanecen sin cambios destacan la expectativa de que la tasa de referencia de Banxico cierre el año en 6.50%, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y un déficit público equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, la previsión para la cuenta corriente se mantiene en un déficit de 0.8% del PIB.

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del IMEF ofrece una lectura clave del entorno que enfrentan hoy las empresas: crecimiento, inflación, empleo, tipo de cambio y decisiones de política monetaria.



👉🏼 Los resultados: https://t.co/kLIkgebqz6#PIB #Economía #Finanzas pic.twitter.com/KqHtWwvFsC — IMEF Oficial (@IMEFOficial) July 9, 2026

¿Qué cambió en la expectativa de empleo formal?

Uno de los pocos indicadores que mostró una mejora fue el mercado laboral. El IMEF elevó su estimación de generación de empleo formal para este año a 262 mil 847 puestos afiliados al IMSS, cifra superior a los 250 mil empleos previstos en la encuesta de junio, aunque todavía por debajo de los 270 mil estimados en mayo.

¿Qué perspectivas económicas prevé el IMEF para 2027?

Respecto a las perspectivas para 2027, los economistas mantienen un escenario de crecimiento moderado de 1.8%, con una inflación estimada de 3.9% y una tasa de interés de referencia de 6.50% al cierre del año. El tipo de cambio se proyecta en 18.55 pesos por dólar, mientras que la creación de empleo formal se ubicaría en 330 mil plazas.

El Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF presentará el próximo 21 de julio un análisis detallado de estos resultados y de la coyuntura económica nacional, en una conferencia donde profundizará sobre los riesgos y perspectivas para la economía mexicana.

Síguenos en Google News y encuentra más información