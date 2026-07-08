Reporta IMSS cifra récord de empleo formal en junio con 22.7 millones de puestos registrados

El empleo formal registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al IMSS al cierre de junio, mientras el salario base tuvo un crecimiento anual de 6.4 por ciento.

El empleo formal registró un nuevo máximo al cierre de junio. En el primer semestre del año se generaron 262 mil 628 empleos; el salario base de cotización creció 6.4% anual y aumentó la afiliación de trabajadores de plataformas digitales.

IMSS reporta cifra récord de empleo formal en junio

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que al cierre de junio se registraron 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene este registro.

Durante junio se incorporaron 61 mil 023 empleos formales, mientras que entre enero y junio se acumularon 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo.

En comparación con junio de 2025, el número de trabajadores registrados aumentó en 454 mil 038.

El Instituto señaló que el crecimiento del empleo formal estuvo impulsado principalmente por los sectores de transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnologías de la información, turismo, construcción y servicios públicos de salud y educación.

Salario y afiliación de trabajadores muestran crecimiento

En materia salarial, el IMSS reportó que el salario base de cotización alcanzó un promedio de 669.1 pesos diarios, lo que representa un incremento anual de 6.4 por ciento, superior a la inflación.

Asimismo, informó que 9 millones 195 mil 693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado ante el Instituto, equivalente al 40.4 por ciento del total de personas afiliadas.

Otro de los indicadores dados a conocer fue la incorporación de 237 mil trabajadores de plataformas digitales al régimen de seguridad social, quienes ahora cuentan con acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y cobertura por riesgos de trabajo.

El IMSS también destacó que, de acuerdo con el informe Perspectivas del Empleo 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los 38 países miembros del organismo y registró un crecimiento de la productividad laboral superior al promedio de ese grupo de economías.

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