Crecimiento económico de México sería de 1.3% en 2026, prevé Banamex

El crecimiento económico de México alcanzaría 1.3% en 2026, de acuerdo con la actualización de las perspectivas de Banamex, que elevó su expectativa en un entorno de menor incertidumbre y con señales de recuperación gradual de la actividad productiva. No obstante, advirtió que el país continúa creciendo por debajo de la economía mundial, de Estados Unidos y de otras economías emergentes.

Durante la presentación de las perspectivas económicas, el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias, explicó que el segundo trimestre del año mostraría una recuperación importante, impulsada por un mejor desempeño de la actividad económica.

“Estimamos el crecimiento del PIB del segundo trimestre en 1.3% trimestral. Esto está por arriba del consenso de colegas y este crecimiento incluso sería el mayor desde el primer trimestre de 2022, aunque recordemos que vendría precedido de un retroceso importante”.

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Recuperación gradual impulsaría el crecimiento económico

El economista señaló que hacia la segunda mitad del año continuará un fortalecimiento gradual de la economía, apoyado por un mayor gasto público, una postura monetaria neutral, una ligera recuperación de la inversión privada, el impulso de las exportaciones, la estabilización de la actividad petrolera y una mejora en el empleo formal y las remesas.

No obstante, subrayó que el desempeño económico sigue siendo insuficiente en comparación con el resto del mundo.

“Estimamos el crecimiento del PIB de este año en 1.3%, pero hay que tomar en consideración varios aspectos. Este 1.3% sería claramente mejor que el del año pasado de 0.5%, pero es menor a nuestra expectativa y la que tenían los colegas a inicios del año. También implicaría una acumulación de tres años de crecimiento insatisfactorio, por ser menor al de por sí modesto crecimiento de largo plazo que teníamos antes en el país, menor que el crecimiento que ha registrado la economía mundial, al que ha registrado Estados Unidos, al que ha registrado el conjunto de economías emergentes e incluso al que ha registrado la región de América Latina”.

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Inflación y finanzas públicas siguen entre los principales riesgos

Arias advirtió que persisten riesgos para la economía, principalmente derivados de la incertidumbre sobre la inversión, el empleo y las restricciones para contener el déficit público.

Respecto a la inflación, indicó que Banamex estima que tanto la inflación general como la subyacente concluirán el año en 4.3%, mientras que Banco de México mantendría la tasa de referencia en 6.5%, al considerar que ya se encuentra en un nivel neutral.

En materia fiscal, alertó que el deterioro de las finanzas públicas y el bajo crecimiento económico mantienen presión sobre la calificación crediticia del país.

“No vemos una pérdida de grado de inversión en el corto plazo. Hay tiempo para evitarlo y confiamos que el gobierno tomará medidas necesarias para evitarlo, pero quedamos vulnerables a que un choque significativo pudiera orillar a que las calificadoras tuvieran que bajarnos la calificación y así perder ese estatus”.

El crecimiento económico continuará dependiendo de la evolución de la inversión, el entorno fiscal y el desempeño de la actividad productiva durante los próximos meses.

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