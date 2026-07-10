¿Cómo son y cuánto cuestan los departamentos del INVI que entregó Clara Brugada en Gustavo A. Madero?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada hizo entrega de 106 departamentos nuevos en la calle de Huitzilihuitl 94, colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hoy, 106 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, fruto de años de lucha, perseverancia y trabajo colectivo. En el @Gobierno de la Ciudad de México caminamos junto a la gente para hacer realidad sus derechos. pic.twitter.com/b8ErEcwpt4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 10, 2026

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¿Cuántas acciones de vivienda se realizarán en la Ciudad de México?

Ahí reiteró que en todo su sexenio se van a realizar 200 mil acciones de vivienda accesible. Del total, 80 mil serán departamentos nuevos y 120 mil corresponderá a rehabilitaciones, mejoramiento o ampliación de casas.

Tenemos, afirmó, la política pública “más grande y ambiciosa en la historia de la ciudad de México”.

Hoy se entregan, añadió, 106 viviendas completamente nuevas que benefician a 224 personas. Esto significó una inversión de casi 100 millones de pesos.

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¿Cuánto costarán los nuevos departamentos entregados en Gustavo A. Madero?

Cada departamento tiene casi 60 metros cuadrados y cuenta con todos los criterios internacionales, añadió.

El costo por metro cuadrado fue de aproximadamente 10 mil pesos, cuando sabemos que el costo por metro cuadrado de la constructoras privadas ronda por los 30 a 50 mil pesos por metro cuadrado, lo que lleva a que sus departamentos cuesten entre tres y cuatro millones.

En esta construcción, indicó, el costo será menor al millón de pesos.

Es posible, dijo, construir vivienda accesible y barata.

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¿Qué dijo Clara Brugada sobre la gentrificación?

La mandataria insistió también en que su gobierno no quiere la gentrificación de los barrios.

“Queremos una ciudad donde el precio del suelo no tenga más fuerza que las raíces de su gente, donde una familia no sea expulsada de su barrio donde nació; no una ciudad donde se expulsa a la gente porque ya no le alcanzó para la renta. Nuestra política de vivienda defiende entonces el derecho a echar raíces al arraigo y a no ser expulsado por precios abusivos”.

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