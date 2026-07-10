Alerta de lluvia en celulares; Así funcionará el nuevo sistema que se estará implementando a partir de esta fecha

Las lluvias intensas y la temporada de huracanes han provocado miles de inundaciones, deslaves y afectaciones en distintos estados del país. Debido a esto, las autoridades capitalinas han anunciado que están trabajando en una alerta de lluvias en celulares para que toda la población pueda tener acceso a este tipo de información cuando ocurra un fenómeno meteorológico como estos.

¿Cuándo piensan poner en marcha la alerta por lluvias en celulares?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el nuevo sistema alerta por lluvias en celulares podría estar lista dentro de dos meses, es decir, en septiembre de 2026. La medida busca fortalecer la prevención ante fenómenos hidrometeorológicos, especialmente en una temporada en la que el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con Protección Civil, la alerta de lluvias en celulares permitirá enviar notificaciones directamente a los teléfonos móviles cuando exista riesgo por lluvias intensas, huracanes u otros fenómenos.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de alertas?

Aunque sigue en pleno desarrollo, las autoridades correspondientes adelantaron que el sistema enviará mensajes de alerta cuando se detecten condiciones de riesgo por lluvias intensas, ciclones tropicales y huracanes. Asimismo, las notificaciones por la alerta de lluvias en celulares incluirá un sistema de colores para indicar el nivel de peligro y facilitar que la población identifique la gravedad de la situación y tome las medidas necesarias para protegerse.

¿Por qué es importante tomar este tipo de precauciones?

En las últimas semanas, diversas entidades del país han registrado lluvias intensas que han provocado encharcamientos, inundaciones, caídas de árboles, deslaves y hasta afectaciones a la movilidad. Incluso, tan solo en la Ciudad de México, Protección Civil ha activado en varias ocasiones la alerta amarilla y naranja por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.

Sin embargo, con la nueva alerta de lluvia en celulares, las autoridades buscan que la población pueda anticiparse a estos fenómenos, evitar zonas de riesgo y tomar decisiones con mayor rapidez cuando exista una emergencia meteorológica.