El secuestro de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López fue violatorio de la soberanía; de confirmarse se fincarán responsabilidades: Ernestina Godoy

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy declaró que se solicitó la asesoría internacional ante un caso que de ser confirmado como violatorio de soberanía tendría responsabilidad contra quienes resulten.

*México tiene identificado al piloto que trasladó a Ismael Zambada a Estados Unidos y los de la aeronave están alterados, actualmente hay 32 investigaciones sobre Zambada y hay órdenes de aprehensión en su contra, señaló la fiscal.

Parcial e insuficiente la información solicitada a las autoridades de Estados Unidos por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada; las investigaciones continúan en el marco de los acuerdos históricos alcanzados entre México y Estados Unidos, pero como dato relevante, “En México se cuenta con 32 investigaciones de Ismael Zambada con ordenes de aprehensión permanentes por lo que se solicitó su extradición”, afirmó la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy y adelantó que “de establecerse la participación de agencias extranjeras se puede acreditar algún grado de responsabilidad de quienes resulten responsables en la investigación”.

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Durante la rueda de prensa en relación con el caso de secuestro de Ismael “N”, el 25 de julio de 2024, la fiscal recordó que esta situación se dio luego de que se diera a conocer que Ovidio Guzmán, extraditado por el gobierno de Estados Unidos se habría incorporado al programa de testigos y que dos días después la embajada de Estados Unidos informaba del cambio de su medida cautelar sin informar al Gobierno de México; es fue el antecedente con el que, aseguró que, desde la extracción de Zambada mediante una estrategia, el caso se encuentra bajo investigación y bajo solicitud de extradición.

Refirió que recientemente el periodista Luis Chaparro reveló la intervención del Buró Federal de Investigación (FBI) en “el secuestro de El Mayo, lo que estaría constituyendo una violación de la soberanía del país, el operativo fue de ellos donde lograron la detención de uno de los principales objetivos de la acción la detención de Joaquín Guzmán López”.

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa encabezada por la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, para informar sobre el secuestro de Ismael “N”.



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Una investigación compleja

La fiscal detalló que en todo momento el FBI negó entregar mayores datos, impidió tomar fotografías y “no proporcionó datos de identificación del piloto, solo que éste pidió ser deportado a México”. Y señaló que en todo momento dieron “datos falsos o imprecisos de la identificación del avión”, por lo que aseguró:

“nos encontramos frente a una investigación muy compleja y se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves”.

Recordó que “el 9 de agosto de 2024 Ken Salazar sostuvo que el gobierno de su país no participó, no fue su piloto ni sus agentes o su gente en México, que fue una operación entres cárteles”.

Exitosa planeada organizada y ejecutada para el FBI pera secuestrar a una persona de nacionalidad mexicana para encarcelarla; estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho internacional, pacto y mentira de un diplomático estadounidense y traición a la buena fe en las relaciones diplomáticas previstas en diversos tratados internacionales”.

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Por ello dijo “el Gobierno solicitó la asistencia jurídica internacional de acuerdo a lo previsto para que el gobierno de Estados Unidos proporcione información relacionada con lo ocurrido” y detalló que “desde el 25 de julios de 2024, la FGR ha iniciado 7 carpetas de investigación por posibles violaciones” y que se ha constituido en: 153 entrevistas,1288 informes 124 dictámenes en divisaras especialidades, pero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos justificó de imposibilidad de atender, argumentando que “El Mayo” está siendo procesado en una Corte de Distrito.

No obstante, la fiscal mexicana aseguro que, si el caso resulta confirmado como violatorio de soberanía, se fincarán responsabilidades.

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