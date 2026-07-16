Internet por menos de 40 pesos: así es el paquete más barato de CFE para celulares

El paquete más económico de CFE Telecom cuesta menos de 40 pesos al mes e incluye datos móviles, llamadas y mensajes con vigencia de 30 días.

En los últimos días hemos hablado aquí en W Radio sobre los paquetes de internet y telefonía móvil de CFE Telecom, una de las opciones más baratas que hay actualmente en México para quienes buscan mantenerse conectados sin gastar de más. Ahora toca revisar uno de los planes que más curiosidad ha despertado: el paquete de 35 pesos al mes, el más económico que ofrece la empresa.

¿Qué incluye el paquete de CFE por 35 pesos al mes?

El plan CFE Telecom 35 tiene una vigencia de 30 días e incluye:

1 GB de datos para navegar en internet.

100 minutos para llamadas.

50 mensajes SMS.

600 MB para redes sociales.

Vigencia de 30 días.

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¿Por qué el paquete de 35 pesos de CFE se ha vuelto tan popular?

La respuesta está en el precio. Con apenas 35 pesos al mes, es el plan más barato del catálogo de CFE Telecom, por lo que ha llamado la atención de quienes solo necesitan una línea para lo básico y no quieren pagar de más.

Claro, la empresa también ofrece paquetes de 135, 155, 180, 220, 275, 325 y hasta 510 pesos al mes, que incluyen una mayor cantidad de datos y beneficios adicionales. Pero para quienes hacen un uso moderado del celular, el de 35 pesos se ha convertido en una alternativa bastante atractiva.

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¿Cuáles son las desventajas del paquete CFE 35 al mes?

Como era de esperarse, al ser el paquete más económico también es el que ofrece menos beneficios:

Solo incluye 1 GB de datos para todo el mes.

La bolsa para redes sociales es reducida.

No ofrece llamadas ni mensajes ilimitados.

No permite compartir internet con otros dispositivos.

¿Vale la pena contratarlo?

Como hemos platicado aquí en W Radio, todo depende del uso que le des a tu teléfono. Si lo que buscas es gastar lo menos posible y utilizas el celular principalmente para hacer llamadas, mandar mensajes y consultar internet de vez en cuando, este paquete puede sacarte del apuro.

Al final, por 35 pesos al mes, sigue siendo una de las opciones más económicas que puedes encontrar actualmente en el país.

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