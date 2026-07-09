Bonnie Tyler fallece pero no sus éxitos; Las 10 canciones que hicieron historia y nunca pasarán de moda

Mx - Bonnie Tyler fallece a los 75 años y éstos son algunos de sus éxitos para conocerla

La muerte de Bonnie Tyler a los 75 años de edad ha conmocionado al mundo de la música. La cantante de origen galés, es reconocida por su icónica voz y formar parte de la generación de los 80s que inmortalizó al mundo del pop, así que te dejamos algunas canciones que sí o sí debes conocer para no olvidar a la cantante.

Las 10 canciones de Bonnie Tyler que hicieron historia

Bonnie Tyler fue una cantante reconocida que marcó a la década de los 80s. Su legado musical sigue conquistando a nuevas generaciones casi 40 años después, así que si te gusta la cantante, te dejamos algunos de los temas que definieron su carrera como la popstar que era.

Total Eclipse of the Heart (1983)

Definitivamente su canción más famosa y uno de los mayores clásicos del pop de todos los tiempos. Escrita por Jim Steinman, alcanzó el primer lugar en varios países y ha superado los mil millones de reproducciones entre plataformas y videos musicales.

Holding Out for a Hero (1984)

Convertida en casi un himno ochentero, esta canción ha aparecido en películas, series y hasta comerciales, manteniéndose como una de las favoritas del público.

It’s a Heartache (1977)

El tema que la lanzó al estrellato internacional y dio a conocer su característica voz ronca, convirtiéndose en un éxito en Europa y Estados Unidos.

If You Were a Woman (1986)

Una poderosa balada que consolidó su estilo y más tarde inspiró otros grandes éxitos del pop.

Faster than the Speed of Night (1983)

El momento más top de la carrera de Bonnie Tyler, canción que dio nombre al álbum con el que alcanzó uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Mx - Bonnie Tyler, cantante galesa / picture alliance Ampliar

Lost in France (1976)

Éste fue un éxito clave para su música ya que, fue uno de los primeros sencillos y el tema comenzó a abrirle camino en la industria musical

Have you ever seen the Rain? (1983)

Cuando ya estaba en la cúspide de la fama, se atrevió a sacar una versión con estilo único del clásico de Creedence Clearwater Revival, la cual, fue bastante bien recibida por los fans ya que, mostró la capacidad de su voz.

Bitterblue (1991)

Aunque el cambio de década y estilo cambió radicalmente, su estilo llegó a sobresalir sobre todo en Europa.

Loving you is a Dirty Job (1985)

Su dueto con Todd Rundgren, alcanzó las listas de popularidad más altas por su manera teatral de hacerlo.

Hide your Heart (1988)

Escrita por Paul Stanley y Desmond Child, demuestra cómo es que la artista era la it girl del momento que todos, querían trabajar y colaborar con Bonnie.

¿Por qué Bonnie Tyler es una leyenda del pop-rock?

Parte del éxito de Bonnie Tyler se debe a una voz única que surgió tras una cirugía de cuerdas vocales en la década de los setenta. Lejos de afectar su carrera, ese tono rasposo se convirtió en su sello personal y la diferenció del resto de las artistas de su generación.

A lo largo de casi cinco décadas lanzó más de una decena de álbumes, recibió nominaciones al Grammy, representó al Reino Unido en Eurovisión y continuó ofreciendo conciertos hasta los últimos años de su vida. Su fallecimiento ha provocado una ola de homenajes por parte de artistas y fanáticos que recuerdan canciones convertidas en clásicos de la música internacional.

Más allá de los récords y reconocimientos, el legado de Bonnie Tyler permanece en una colección de canciones que siguen acompañando a millones de personas alrededor del mundo y que difícilmente dejarán de formar parte de la historia del pop y el rock.