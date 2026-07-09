Bonnie Tyler apaga su inconfundible voz: muere a los 75 años la leyenda de “Total Eclipse of the Heart”

El adiós a una voz irrepetible

La música perdió este jueves a una de sus figuras más emblemáticas. Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con himnos como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”, falleció a los 75 años, dejando un vacío en la historia del pop y el rock internacional. La noticia fue confirmada por su familia y su equipo mediante un comunicado oficial, en el que solicitaron privacidad para afrontar el duelo.

Tyler murió en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada desde hace varias semanas tras enfrentar complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia. Aunque en las últimas semanas había mostrado señales de mejoría, su estado seguía siendo delicado y finalmente no logró recuperarse.

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La voz que marcó a toda una generación

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera de más de cinco décadas. Sin embargo, fue en los años ochenta cuando alcanzó la cima de la industria musical gracias a una voz rasgada que se convirtió en su sello personal.

Paradójicamente, ese timbre inconfundible surgió después de una operación en las cuerdas vocales durante los primeros años de su carrera. Lo que pudo haber significado un obstáculo terminó convirtiéndose en la característica que la diferenció del resto de las intérpretes de su época.

La cantante Bonnie Tyler falleció a los 75 años. (Photo by Michael Ochs/Getty Images) / Michael Ochs Archives Ampliar

Su interpretación de Total Eclipse of the Heart, escrita y producida por Jim Steinman en 1983, se convirtió en un fenómeno mundial, encabezó las listas de popularidad y permanece como una de las baladas más exitosas de todos los tiempos. Décadas después, la canción continúa sumando reproducciones y reaparece constantemente en momentos culturales como los eclipses solares.

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Una carrera que nunca dejó de avanzar

Aunque muchos la recuerdan por sus éxitos ochenteros, Bonnie Tyler nunca abandonó la música. Publicó 18 álbumes de estudio, realizó giras por Europa hasta años recientes y en 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión, demostrando que seguía siendo una artista vigente para nuevas generaciones.

Su repertorio también incluye canciones que se convirtieron en clásicos del cine, la televisión y los eventos deportivos, manteniendo viva su presencia en la cultura popular incluso entre quienes no vivieron el auge de su carrera.

Bonnie Tyler en Madrid, España (2024). (Photo by Aldara Zarraoa/Redferns) / Aldara Zarraoa Ampliar

El legado de una estrella

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de seguidores y artistas comenzaron a despedirse de la cantante a través de redes sociales, recordando la fuerza de su interpretación y la emoción que transmitía en cada presentación. Su legado trasciende los números y los premios: Bonnie Tyler dejó una huella imborrable gracias a una voz que desafiaba las reglas y a canciones capaces de emocionar generación tras generación.

Con su partida concluye una trayectoria excepcional, pero su música permanecerá viva en cada acorde de Total Eclipse of the Heart, en la energía de Holding Out for a Hero y en todas aquellas melodías que convirtieron a Bonnie Tyler en una auténtica leyenda de la música internacional.