México vs. Louis Tomlinson: Por esta razón están cancelando al cantante británico y tiene que ver con la Selección Mexicana

El futbol y el Mundial 2026 llegan a todos los rincones de la Tierra. Claramente era de esperarse la reacción de diversos artistas ante el México vs. Inglaterra, como el caso de Liam Gallagher y Fher de Maná.

Sin embargo, la realidad supera siempre las expectativas y es que ahora las fans de Louis Tomlinson, cantante y ex integrante de One Direction comenzaron a cancelar al cantante por el partido que eliminó a México del Mundial 2026. Te contamos qué fue lo que sucedió.

Louis Tomlinson es cancelado por fans en México

El cantante británico es conocido por ser muy aficionado al futbol. Por ende, al momento en que se dio a conocer que México enfrentaría a Inglaterra en los 16vos de final en el Mundial 2026, sus aficionados y aficionadas comenzaron a especular qué diría el cantante al respecto. Esto debido a su gran pasión por el deporte y su amor por el país.

Claramente Louis Tomlinson no dejó pasar la oportunidad y en pleno concierto, puso en las pantallas de su show el enfrentamiento entre México e Inglaterra, sin embargo, al darse la victoria a favor de su tierra natal, el cantante pidió abuchear a la Selección Mexicana. El momento quedó grabado y se viralizó en redes sociales, mismas que llevaron a la funa al artista británico.

Y es que miles de aficionadas no solo de México sino de Latinoamérica, dijeron y expresaron su molestia con él por no respetar a un país al que siempre ha dicho “que ha amado”, además expresaron que se lo estaba tomando muy en serio cuando solo era un partido de futbol. Asimismo, muchas de ellas dijeron haberse sentido traicionadas por el cantante por su manera irrespetuosa de hacer este tipo de cosas.

¿Louis Tomlinson vendrá a México pronto?

Sí, el cantante tiene programado un concierto en CDMX el próximo 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros. Lo sucedido en su concierto por el México vs. Inglaterra, puede ser peligroso para el cantante porque puede que a la gente y a sus fans, no les agradé mucho que el cantante pida este tipo de cosas en sus conciertos.

¿Ha dicho algo Louis Tomlinson sobre el abucheo a la Selección de México?

Sí, el cantante mencionó en su cuenta de X (antes twitter) que no hizo esta acción, pues además le deseó suerte a ambas selecciones en todo momento. Por lo que dice que se confundió con un abucheó pero nunca fue de esa manera ni con esa intención.