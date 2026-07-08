Pobladores de la sierra denuncian ataques en Coyuca y Chilpancingo

Fuerzas de seguridad de Guerrero, se desplazan a Chilpancingo para atender denuncias ante presuntas agresiones armadas

Pobladores del Ejido de Guajes de Ayala y Carrizal del Pinzón, en la sierra de los municipios de Coyuca de Catalán y Chilpancingo, respectivamente, denunciaron por separado el ataque a sus localidades.

Las primeras horas de este miércoles, pobladores de El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, habrían sido atacados con drones por parte de un grupo delictivo; los afectados se refugiado en el centro de salud de la localidad.

A través de una serie de videos que compartieron en redes sociales, se muestran sonidos de las explosiones por disparos de arma de fuego, resultados del enfrentamiento entre un grupo delictivo y pobladores del Ejido Guajes de Ayala.

¿Qué denunciaron los habitantes de Carrizal del Pinzón?

En el video piden al Gobierno Federal y Estatal atención inmediata ante los eventos de inseguridad que vive la zona, y advierten que el grupo delictivo se acerca cada vez más para tomar el control del área.

Horas más tarde y en un hecho distinto, habitantes en la comunidad de Carrizal del Pinzón, en la sierra de Chilpancingo, denunciaron la misma situación; civiles armados realizaban disparos en los alrededores del poblado.

En este caso, los habitantes denunciaron que el convoy del Ejército Mexicano destacamentado en Rincón de Alcaparrosa, en la sierra de Chilpancingo, se movió hasta una localidad antes de la zona afectada.

Lamentaron que las instituciones de seguridad no hayan llegado hasta Carrizal del Pinzón, y se dedican a escuchar de lejos los disparos que existen y que mantienen a los habitantes resguardados en sus domicilios.

¿Qué respuesta dieron las autoridades?

Por ambos hechos, autoridades de Guerrero, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, anunciaron que ya se movilizan cuerpos de seguridad para corroborar las agresiones y restablecer la seguridad.