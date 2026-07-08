México invertirá más de 600 mil MDP en infraestructura: Carreteras, trenes y escuelas

El Gobierno de México anunció una inversión histórica de más de 600 mil millones de pesos (MDP) destinados a obras carreteras, educativas y deportivas durante la presente administración. Así lo informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, en una reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el funcionario, el plan de infraestructura pública y mixta no solo transformará la conectividad del país, sino que se convertirá en un motor económico al generar 4 millones 055 mil 598 empleos directos e indirectos.

¿Cómo se distribuirá la inversión en infraestructura?

El desglose de los recursos federales y mixtos presentados por la SICT contempla los siguientes rubros estratégicos:

Obras carreteras, educativas y deportivas: 528 mil 052 MDP (inversión pública).

528 mil 052 MDP (inversión pública). Proyectos ferroviarios: 586 mil 790 MDP (exclusivos de recursos federales).

586 mil 790 MDP (exclusivos de recursos federales). Autopistas: 100 mil 631 MDP (inversión mixta).

100 mil 631 MDP (inversión mixta). Aeropuertos: 136 mil 393 MDP (inversión mixta).

Conectividad vial: El plan de carreteras y el “MegaBachetón”

Esteva Medina destacó que se trabajará en la conservación de 52 mil 044 kilómetros de carreteras federales, divididas en más de 40 mil kilómetros libres de peaje y 11 mil kilómetros de cuota.

“Hay una inversión histórica cercana a los 50 mil millones de pesos para repavimentación y conservación rutinaria a través del programa MegaBachetón", detalló el secretario. Actualmente se cuentan con 978 licitaciones adjudicadas y se equipará a cada estado con su propio Tren de Pavimentación.

MX- Esto generará 4 millones 055 mil 598 empleos directos e indirectos / Gobierno Ampliar

Avances clave en carreteras y puentes:

Concluidas: Carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Circuito Tierra y Libertad, y la autopista Pátzcuaro-Uruapan.

Carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Circuito Tierra y Libertad, y la autopista Pátzcuaro-Uruapan. Nuevos proyectos 2026: Inicio de obras en Ciudad Valles-Tampico y apoyo en la vía Palenque-Ocosingo (Chiapas).

Inicio de obras en Ciudad Valles-Tampico y apoyo en la vía Palenque-Ocosingo (Chiapas). Puentes y viaductos: Se construirán y rehabilitarán 618 estructuras (160 km en total), una longitud superior a la del Periférico y el Circuito Interior de la CDMX juntos.

Se construirán y rehabilitarán 618 estructuras (160 km en total), una longitud superior a la del Periférico y el Circuito Interior de la CDMX juntos. Caminos Artesanales: Inversión anual de 6 mil MDP. Para 2026 se construirán 387 caminos (900 km).

Trenes de pasajeros: Rutas en desarrollo y fases técnicas

La expansión del sistema ferroviario nacional es una de las grandes prioridades de la administración, proyectando la construcción de 787 kilómetros en su primera fase.

Ruta Ferroviaria Estado del Proyecto / Responsable AIFA - Pachuca En proceso (en coordinación con SEDENA) CDMX - Querétaro En proceso (en coordinación con SEDENA) Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo En proceso (a cargo de la ATTRAPI) Querétaro - Irapuato En proceso (a cargo de la ATTRAPI) Rutas hacia SLP y Guadalajara 1,336 km en fase de estudios técnicos

Asimismo, se reportó que el Tren Insurgente duplicó su afluencia de pasajeros tras conectar con Observatorio, mientras que el Tren AIFA-Lechería ya superó los dos millones de usuarios.

Infraestructura para la salud y la educación en 2026

La agenda social del plan de infraestructura incluye un fuerte impulso a la educación técnica y el sistema de salud pública:

Educación: Construcción de 19 bachilleratos y una Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería del IPN en Tlaxcala.

Construcción de 19 bachilleratos y una Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería del IPN en Tlaxcala. Salud (IMSS Bienestar): Apoyo en la creación de 43 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) y 22 unidades médicas. Se confirmó el inicio de la construcción del Hospital de Ures, en Sonora, para el próximo 15 de julio.

La sesión de trabajo contó además con la presencia de los subsecretarios Tania Carro Toledo (Comunicaciones) y Juan Carlos Fuentes Orrala (Infraestructura), así como de Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional de la SICT.