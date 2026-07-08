Localizan los cuerpos de ocho personas en la comunidad de El Bosque en Chiapas con signos de tortura

En la comunidad de El Bosque en Chiapas vecinos localizaron los cuerpos de ocho personas con signos de tortura y narcomensaje, las autoridades investigan.

Los cuerpos de ocho personas fueron localizados con signos de tortura y narcomensajes en el municipio de El Bosque, en la región norte del estado. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes.

Tras el hallazgo, la Fiscalía estatal desplegó con un fuerte operativo policial en la zona en busca de los autores del crimen múltiple.

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Investigación apunta a disputa entre grupos del crimen organizado

La primera línea de investigación orienta a la disputa entre grupos del crimen organizado que operan en la entidad. Las autoridades mantienen el operativo mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

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