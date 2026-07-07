Morena exige explicación a EU por presunta participación del FBI en secuestro de “El Mayo” Zambada; oposición critica postura de Sheinbaum

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla se pronunció porque el gobierno estadounidense ofrezca una explicación sobre la presunta participación del FBI en el secuestro y detención del narcotraficante mexicano “El Mayo” Zambada.

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Entrevistado en la Cámara de Diputados al acudir a la presentación de un nuevo libro del también morenista Ricardo Monreal, el mandatario estatal dijo coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum en que debe esclarecer muy bien ese asunto pues el entonces embajador estadunidense Ken Salazar negó cualquier participación de agencias de su país.

“Señalaron al FBI, pero ya veremos las explicaciones que da el gobierno norteamericano, las agencias de seguridad de Estados Unidos en ese tema, creo que lo más importante es que la presidenta Sheinbaum dio a conocer todas estas evidencias y ahora toca al gobierno norteamericano aclarar la situación. Nosotros apoyamos y ratificamos a la Presidenta”. — Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán Ampliar

En el mismo sentido, la diputada del partido Morena Marisela Zúñiga consideró necesario que todo este asunto se clarifique, porque de lo contrario estaríamos en presencia de una abierta injerencia extranjera lo que violaría nuestra soberanía nacional.

“Creo que es importante que se esclarezcan los hechos y pedirle a la Fiscalía que haga lo necesario para que pueda saber qué fue lo que realmente sucedió. Primero los dichos del embajador, porque fue él quien dijo que no había intervención de autoridades norteamericanas, el embajador es el representante de Estados Unidos en México y tendríamos que pedirle al gobierno de Estados Unidos y en particular al embajador si realmente mintió o que fue lo que sucedió”. — Marisela Zuñiga, diputada de Morena

Esta mañana acompañamos a nuestro coordinador de las y los @DiputadosMorena y presidente de la Junta de Coordinación Política @RicardoMonrealA .



En la presentación de su libro “La Nueva Legislación por el Agua”, un libro que transmite la esencia principal de la reforma a la Ley… pic.twitter.com/1duRMt7Sn1 — Marisela Zúñiga (@mariselazuiga1) July 7, 2026

¿Qué respondió la oposición?

Sin embargo, la oposición aseguró que la presidenta Sheinbaum está más preocupada por el secuestro de un peligroso narco que por los miles de mexicanos desaparecidos.

El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, sostuvo que la Presidenta de México sigue firme en su defensa de sus narcos favoritos que la llevaron al poder, los narcos del Bienestar.

“Jamás hemos visto a la presidenta Sheinbaum tan preocupada por la desaparición forzada de algún mexicano como por la extracción ilegal de “El Mayo” Zambada. A Claudia le preocupa más la trampa que le puso el gobernador Rocha Moya y la operación ilegal de Estados Unidos en contra de su narco favorito, que todas las desapariciones forzadas en México. Las madres buscadoras y los colectivos no habrían salido a reclamar justicia en el Mundial. Sólo tiene tiempo, oído y corazón para defender a sus narcos del bienestar”. — Federico Döring, vocero de los diputados del PAN

Federico Döring Casar, vocero de los diputados federales del PAN Ampliar

¿Qué exigieron otros legisladores sobre el caso?

En tanto, la diputada morenista Dolores Padierna, exigió al exembajador norteamericano Ken Salazar, que dé la cara y aclare todo este tema.

Dolores Padierna, diputada de Morena Ampliar

Felicito al coordinador de nuestro @PartidoMorenaMx en la @Mx_Diputados, @RicardoMonrealA, por la presentación de su libro La Nueva Legislación por el Agua.



Esta obra recopila el trabajo legislativo que aprobamos en el Congreso de la Unión para fortalecer el marco jurídico en… pic.twitter.com/1ydXaIiz5X — Dolores Padierna (@Dolores_PL) July 7, 2026

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