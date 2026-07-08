Dictan prisión preventiva a Víctor Rodríguez por presunta violencia familiar y vicaria

Una jueza dictó Prisión Preventiva Justificada en contra de Víctor Rodríguez, exdirector de PEMEX, por las agresiones en contra de su esposa, Felicia Jiménez Lavie.

El exfuncionario permanecerá en el Cereso Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en tanto se desarrolla el proceso en su contra por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

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En audiencia de formulación de imputación, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz decretó la medida cautelar con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Morelos, entre las que destacan los riesgos de sustracción de la justicia, temor de la víctima por las constantes amenazas y peligro de obstaculización.

Prisión preventiva justificada para exdirector de PEMEX Ampliar

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía de Morelos?

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó otro caso de violencia ejercida por el exfuncionario en contra de Felicia Jiménez ocurrido el 16 de junio de 2022 en un domicilio del poblado de Chamilpa, en el municipio de Cuernavaca, apenas dos años después de haber contraído matrimonio.

En esa fecha, según las pruebas presentadas, Víctor Rodríguez le enterró un bolígrafo en el brazo izquierdo a su esposa, tras sostener una discusión.

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La prueba clave de la audiencia fue la presentación del video que publicó en sus redes sociales Felicia Jiménez, en el que se observa al exdirector de PEMEX agredirla en diferentes momentos frente a su hijo de 6 años en una casa del complejo residencial Paraíso Country, del municipio de Emiliano Zapata.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Al concluir la audiencia, el mismo Víctor Rodríguez tomó la palabra y dijo que desde la noche del martes solicitó medicamentos controlados por su condición de salud, al tener un tumor en la próstata.

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La jueza consideró que esto no impide que permanezca en la cárcel, ya que ahí le pueden suministrar lo necesario.

Además de que no hubo algún familiar presente en la sala que pudiera demostrar algún tratamiento médico.

Después de la audiencia de formulación de imputación, el abogado de Víctor Rodríguez, Jaime Rangel Díaz, consideró excesiva la medida cautelar y reiteró que la fiscalía mantiene una posición persecutoria e inquisitoria.

🔴El abogado de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, pidió que no se sentencie públicamente a su cliente al calificar la cobertura del caso como un linchamiento mediático.



Además, informó que la defensa aún no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.



📹: Luis… pic.twitter.com/gMABdiSu54 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 8, 2026

La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo lunes 13 de julio a las 8:30 de la mañana.

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