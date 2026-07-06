De cirugías de emergencia a toneladas de víveres: Así es la ayuda de México para Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum, destacó las acciones de su gobierno en apoyo a Venezuela, tras los sismos que han dejado a más de tres mil personas fallecidas. Con toneladas de equipo médico, plantas generadoras de electricidad y víveres recolectados por la ciudadanía, México muestra su solidaridad.

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¿En qué consiste el apoyo a Venezuela enviado por México?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, recordó que se reportó el rescate de dos personas logrando la recuperación de al menos, 80 cuerpos entre los escombros, en tanto dijo recientemente dos barcos fueron enviados a esa nación con distintos insumos incluyendo medicamentos y alimentos.

“13.1 toneladas de medicamentos, 8 plantas generadoras de electricidad y 71.2 toneladas de insumos. Y ya salieron 2 barcos para Venezuela, que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles, como también de gobiernos de los estados que van para allá, que tienen medicamentos, alimentos no perecederos, alimentos no perecederos, y algunos otros insumos”. —

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¿Qué ayuda ha enviado México a la emergencia?

Explicó que los apoyos fueron reunidos por la sociedad civil además del gobierno federal y gobiernos estatales, resumió que se han enviado 274 militares, 18 canes, 8.4 toneladas de equipo y estos dos barcos con insumos de distinto tipo.

“Bueno, ya habíamos dicho, son 264 militares que están en este momento de agrupamientos de rescate, 18 canes, 13.1 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de equipo. Y si pasas a la siguiente, fueron condecorados por la presidenta de Venezuela, 2 personas rescatadas, 80 cuerpos recuperados, un can rescatado, 1988 consultas médicas, una intervención quirúrgica, una operación de apéndice que se hizo en el lugar”. —

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¿Cuál es el objetivo de la ayuda humanitaria?

La Jefa del Ejecutivo Federal, aseguró que estas acciones forman parte de los esfuerzos de solidaridad del Gobierno de México para respaldar a las familias venezolanas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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