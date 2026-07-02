Apoyo a Venezuela: Marina enviará nuevo cargamento con ayuda humanitaria

70 toneladas de alimento, además de plantas de energía, material y personal médico y de primeros auxilios seguirán llegando en auxilio a Venezuela, prometió la mandataria mexicana.

El apoyo Venezuela se mantiene tras los sismos que han dejado miles de personas fallecidas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional continúan brindando asistencia en ese país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria explicó que por el momento se enviaron más de 70 toneladas de alimento, además de plantas de energía y material médico y de primeros auxilios.

“Se han hecho, además de la presencia de los 250 elementos, 43.2 toneladas de insumos que se enviaron, 28 toneladas el 2 de julio , que son desde alimentos no perecederos hasta medicamentos, que fue la solicitud del gobierno de Venezuela, y en total se han transportado 71.2 toneladas. El día de ayer, o el 30 de junio fueron, ayer fue 1º de julio, el 30 de junio, hace 2 días, se enviaron 5 plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja. Ayer se enviaron otras 3 plantas de energía de emergencia con iluminación”.

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Continúan las labores de rescate y atención médica

La presidenta Sheinbaum indicó que hasta el momento se rescataron 2 personas y 40 cuerpos entre el 26 de junio y el 1 de julio. Destacó que se han entregado 13.1 toneladas de medicamentos y se brindaron 1,411 consultas médicas y primeros auxilios.

“Y del 26 de junio al 1º de julio se rescataron 2 personas y 40 cuerpos. Se rescató un can el día de ayer, y 1411 consultas médicas y primeros auxilios, y 13.1 toneladas de medicamentos entregados. Y se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela”.

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Marina enviará nuevo cargamento con acopio

La fefa del Ejecutivo Federal detalló que se ha dado reconocimiento con apoyo de binomios caninos en estructuras colapsadas. Además, explicó que los elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la coordinación y apoyos con las autoridades venezolanas, así como la búsqueda y rescate de personas en edificaciones.

Con el próximo envío de un barco de la Marina, el Apoyo Venezuela continuará mediante el traslado del acopio reunido en distintos puntos para fortalecer la asistencia humanitaria.

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