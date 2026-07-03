Observatorio documentó 115 casos de violencia contra personas LGBT+ en México durante 2025

Si bien en los últimos años se lograron avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+, aún persisten prejuicios, afirma la ombudsperson de CDMX, María Dolores González Saravia.

El informe “Violencias que persisten” reporta 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y seis suicidios; advierte que la discriminación y los discursos de odio mantienen condiciones de Violencia LGBT+ estructural en México.

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Informe documenta asesinatos, desapariciones y atentados

Este viernes se presentó el informe “Violencias que persisten: los crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ en México", en el que documentó 115 casos de violencia contra integrantes de esta población durante 2025, entre ellos 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y seis suicidios.

El Observatorio de Crímenes LGBT+ en México señaló que estas cifras confirman que la Violencia LGBT+ por prejuicio continúa siendo un problema estructural en el país.

La presentación del documento se hizo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La ombudsperson local, María Dolores González Saravia, afirmó que, si bien en los últimos años se lograron avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+, aún persisten prejuicios, discursos que buscan deslegitimar las identidades y expresiones de género, así como diversas formas de violencia que afectan su vida cotidiana.

Recordó que hace apenas unos días la Ciudad de México fue escenario de una nueva Marcha del Orgullo, la cual representó un espacio de memoria, celebración, denuncia y afirmación colectiva, además de recordar que los derechos conquistados son resultao de décadas de organización, resistencia, cuidados y acompañamiento entre personas y comunidades.

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Observatorio pide fortalecer políticas públicas y acceso a la justicia

Sin embargo, señaló que el orgullo también obliga a mirar los desafíos pendientes, pues ejercer libremente la sexualidad, expresar la identidad de género, habitar el propio cuerpo, amar y participar en el espacio público debería ser una experiencia vivida con igualdad y seguridad, condiciones que aún no están garantizadas para toda la población.

El Observatorio advirtió que los crímenes por prejuicio no constituyen hechos aislados, sino que ocurren en contextos donde la discriminación, el machismo, la exclusión social, los discursos de odio y las respuestas institucionales insuficientes se refuerzan entre sí.

El informe también plantea ampliar la mirada sobre las distintas formas de Violencia LGBT+ que enfrenta esta población, al considerar no sólo los homicidios, sino también las desapariciones, atentados, amenazas, aislamiento y los efectos acumulados del rechazo, además de reconocer que estas afectaciones impactan de manera diferenciada a mujeres trans, hombres trans, personas gays, lesbianas, bisexuales, adolescentes y jóvenes.

El Observatorio reiteró la necesidad de fortalecer los registros oficiales, mejorar las políticas públicas de prevención y garantizar el acceso efectivo a la justicia, al tiempo que reconoció el papel de las familias, colectivas de búsqueda y organizaciones civiles que acompañan a las víctimas y documentan estos casos en todo el país.

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