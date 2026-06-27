Concluye la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de derechos, libre y segura

Con todos sus colores y justos reclamos la comunidad LGBTTTIQ+ se expresó durante la Marcha 48 del Orgullo en la CDMX.

Con un recorrido que no pudo llegar completo al Zócalo de la Ciudad de México como en otras ocasiones, pero sin rencor, culminó el recorrido de integrantes de la comunidad LLGBTTTIQ+, que en esta su edición 48 se desarrolló con su alegría y colorido característicos, bajo el lema Marcha del Orgullo, derechos, libre y segura.

Durante el recorrido las canciones, la alegría pero sobre todo la solidaridad se dejó sentir entre la comunidad que cada día busca de manera distintas la visibilidad y el respeto de sus derechos.

El acompañamiento de padres y madres es fundamental para los miembros de la comunidad y ahí estuvieron presentes. Ampliar

Esta es la primera ocasión en que un contingente de la comunidad de la SSC se hizo presente en la marcha que recorrió buena parte del Paseo de la Reforma.

En esta la edición 48 de la Marcha del Orgullo, por primera ocasión elementos de la SSC se hicieron presentes, pero como parte de la comunidad. Ampliar

De acuerdo con los integrantes de la comunidad que dieron testimonio a W Radio, no importan los programas de gobierno, y aunque sin generalizar, saben que los logros que puedan alcanzar en cuanto a la atención social depende de sus esfuerzos y no de ser parte de uno u otro partido político.

🔴“Sí tengo VIH, pero voy a vivir mi vida normal”. Con apenas 18 años y dos meses después de recibir su diagnóstico, Rafael Mendoza decidió hablar abiertamente sobre vivir con #VIH.



Asegura que el apoyo de su familia le ayudó a salir adelante y hoy busca enviar un mensaje a… pic.twitter.com/JDMWdzdYe8 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 27, 2026

No obstante, algunas acciones en conjunto se llevaron a cabo entre institucione y los colectivos de la comunidad, en atención a la salud. con las mil pruebas que el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó en las inmediaciones de sus oficinas ubicadas sobre el Paseo de la Reforma.

En el sitio se dieron cita muchos integrantes de la comunidad y personas que simplemente pasaban por el lugar, derechohabientes o no, todos fueron atendidos en la aplicación de pruebas rápidas de VIH y algunas Enfermedades de Transmisión Sexual.

🔴De cada 10 personas que viven con #VIH, entre tres y cuatro aún desconocen su diagnóstico, advirtió Germán Martínez, integrante de la asociación civil AHF México, durante una jornada de pruebas rápidas gratuitas realizada junto con el #IMSS.



Además, recordó que una persona con… pic.twitter.com/BvV4XPLRRM — W Radio México (@WRADIOMexico) June 27, 2026

Tras una charla informativa y el llenado de algunos formatos para el seguimiento de su estado de salud, quienes se decidieron a realizarse las pruebas se llevaron un pinchazo en el dedo y la promesa de acompañamiento si sus resultados salen positivos.

La comunidad y personas ajenas a ella, acudieron a la charla y toma de muestra de pruebas rápidas de VIH y ETS. Ampliar

“Rosa Icela, Rosa Icela, dónde estás, dónde estás, dales una cita, dales una cita a las trans”, fue uno de los cantos que se dejó escuchar en el recorrido, un llamado para la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez a dialogar con la comunidad y a rendir cuentas sobre los transfeminicidios registrados en los últimos dos años y cuyas cifras oficiales no coinciden con las que los colectivos han registrado.

Durante el recorrido de carros alegóricos y contingentes representativos de los diversos grupos que integran la comunidad, varios coincidieron en que a pesar de no poder llegar al Zócalo, la visibilidad y la fiesta se vivieron a lo largo de todo el recorrido, que para algunos concluyó con la llegada de la lluvia.