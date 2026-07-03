Medicamentos caducados: diputada del PAN exige investigar pérdida de 18 millones de insumos

La diputada federal Noemí Luna, propondrá una investigación exhaustiva y el deslinde de responsabilidades por el hallazgo de más de 18 millones de medicamentos y materiales de curación caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Tras calificar el hecho de indignante, la legisladora del PAN consideró inaudito que la propia Secretaría de Salud (SSA) confirmara que los insumos, con un valor superior a 121 millones de pesos, permanecían almacenados en una bodega hasta perder su utilidad.

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Recordó que esta situación ocurrió durante uno de los periodos más difíciles para el sistema de salud, cuando padres y madres de niñas y niños con cáncer protestaban de manera constante para exigir medicamentos y tratamientos que el Gobierno Federal no les proporcionaba oportunamente.

La también vicecoordinadora de los diputados federales panistas afirmó que resulta inadmisible que, mientras miles de familias enfrentaban la incertidumbre por la falta de medicinas, millones de piezas permanecieron abandonadas hasta caducar por una deficiente administración de los recursos públicos por parte del régimen morenista.

“Ocho años gobernando y lo único que han hecho es desmantelar el sistema de salud que hoy está peor que nunca, eliminaron el Seguro Popular y dejaron a casi 50 millones de mexicanos sin medicinas, sin consultar y sin cirugías. La Farmacia del Bienestar es una elefante blanco, apenas surte 2.7 recetas al día, conseguir una cita con un especialista tardar entre 3 y 4 meses. Y aunque los trabajadores pagan sus cuotas al IMSS o al ISSSTE terminan pagando los medicamentos de su bolsillo porque simplemente no hay”. — Noemí Luna, diputada federal

No tengo palabras para expresar la rabia y la indignación por un gobierno que dejó caducar 18.4 millones de medicamentos en el Hospital Infantil Federico Gómez.



Mientras prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca, miles de niñas y niños con cáncer no tienen medicinas.… pic.twitter.com/NTddlfaxWn — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) July 2, 2026

¿Qué acciones solicita la legisladora por este caso?

Por ello, la diputada zacatecana insistió en que este caso debe investigarse a fondo para determinar quiénes fueron los responsables de permitir el deterioro de insumos que pudieron salvar vidas y evitar el sufrimiento de miles de pacientes.

Advirtió que la pérdida de medicamentos no sólo representa un daño patrimonial superior a los 121 millones de pesos, sino también una grave falta de sensibilidad hacia quienes dependían de esos tratamientos para preservar su salud o su vida, de hecho, consideró que este tema representa un delito de lesa humanidad.

“No fue un accidente , fue el resultado de la incompetencia, la negligencia y el abandono de un gobierno que prefirió la propaganda, que salvar vidas. Es una burla que ahora anuncien una investigación cuando su sello ha sido proteger a los suyos. Mientras millones de pacientes peregrinaban buscando un medicamento , millones de dosis se echaban a perder en una bodega. Estamos ante un crimen de lesa humanidad”. — Noemí Luna, diputada federal

Por ello, exigió que las autoridades competentes informen al Congreso de la Unión sobre las causas de este desperdicio, las personas responsables y las acciones que se emprenderán para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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