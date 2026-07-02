Sarita vuelve a ver la luz: el emotivo rescate de una perrita entre los escombros en Venezuela

Entre el silencio surgió una señal de vida

En medio de la devastación provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una pequeña historia logró abrirse paso entre los escombros y devolver un poco de esperanza a quienes continúan enfrentando la tragedia. La protagonista fue “Sarita”, una perrita que permanecía atrapada bajo un edificio colapsado en el estado de La Guaira y que finalmente fue rescatada con vida por integrantes del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” del Ejército Mexicano.

El rescate ocurrió durante las labores de búsqueda que realizan especialistas mexicanos desplegados en la zona afectada. Mientras inspeccionaban estructuras colapsadas, un hombre se acercó al equipo para informar que, mientras buscaba desesperadamente a su hija desaparecida, había escuchado ruidos provenientes de un inmueble derrumbado.

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El trabajo coordinado hizo posible el rescate

Tras recibir el aviso, los rescatistas acudieron al lugar junto con un binomio canófilo integrado por la soldado Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista Kai, quienes lograron ubicar con precisión el sitio donde permanecía atrapado el animal.

Después de realizar trabajos de corte y remoción de concreto y otros materiales, el sargento Julio César Castro Díaz consiguió extraer con éxito a la perrita. Las imágenes difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional muestran el momento exacto en que “Sarita” vuelve a respirar al aire libre, mientras los elementos celebran el rescate tras varios minutos de intensa labor.

Perrita rescatada de los escombros de Venezuela. Ampliar

Un momento que devolvió la esperanza

Aunque su nombre original es “Sara”, los rescatistas comenzaron a llamarla cariñosamente “Sarita” durante la operación. Una vez fuera de peligro, fue entregada a su dueño, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con ella.

El hombre explicó que continúa buscando a su hija, quien presuntamente permanece desaparecida desde el colapso del edificio. Ver con vida a su mascota, aseguró, le devolvió la esperanza de que también pueda encontrar a su familiar. Sus palabras conmovieron tanto a los equipos de rescate como a miles de personas que siguieron el video difundido en redes sociales.

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México mantiene su apoyo en Venezuela

El rescate de “Sarita” forma parte de las operaciones humanitarias que México desarrolla en Venezuela tras los terremotos. El Agrupamiento “Yumare”, integrado por personal especializado del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, continúa realizando labores de búsqueda y rescate, además del envío de ayuda médica, insumos y equipo para atender a la población afectada.

Mientras las autoridades siguen removiendo toneladas de escombros con la esperanza de localizar más sobrevivientes, historias como la de “Sarita” recuerdan que incluso en medio de la tragedia aún existen momentos capaces de devolver la fe. Para su dueño, el rescate de su fiel compañera representa mucho más que el reencuentro con una mascota: es una razón para seguir esperando que su hija también pueda regresar con vida.