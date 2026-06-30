ASF detecta irregularidades por más de 600 mdp y presenta 21 denuncias penales contra servidores públicos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible daño de más de 600 millones de pesos, en los que están relacionados 31 funcionarios públicos.

Las denuncias las presentó el máximo órgano de fiscalización el pasado 26 de junio sobre las probables irregularidades cometidas entre 2020 y 2024, en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que cuenta con tres denuncias; Talleres Gráficos de México y cinco denuncias contra autoridades del gobierno de Nayarit.

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También se presentaron querellas en contra de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, ambos del Estado de México; cinco para la alcaldía de Alvarado, Veracruz; una contra el edil de Matehuala, San Luis Potosí, y una más contra el municipio de Maravatío, Michoacán, en los que se observan responsabilidades administrativas graves.

¿Qué irregularidades detectó la ASF?

Sobre los resultados de las auditorías efectuadas a cada una de las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se dieron en esta entrega, respecto de la distribución y pago de las Participaciones Federales a los municipios y alcaldías, con lo que se verificó 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a todos y cada uno de los 2 mil 478 entes, señaló que se logró recuperar en favor de los municipios los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos, por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir.

La fiscalización no es un trámite técnico: es la forma en que las y los ciudadanos pueden saber si los recursos públicos llegan a donde deben llegar. Hoy, ante la @Mx_Diputados, presentamos la Primera Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2025 con una nueva visión: más clara,… pic.twitter.com/oiuchxlQp5 — Aureliano Hernández Palacios Cardel (@Aureliano_HPC) June 30, 2026

En este marco, el auditor superior de la Federación resaltó que un México sin corrupción es posible y garantizó que, en su gestión, llevará a cabo el 100 por ciento de revisión de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno para que cada peso público sea utilizado en beneficio del pueblo.

“Quisiera sumar que, hemos dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los 3 órdenes de gobierno. Hemos presentado 21 denuncias penales, por un posible daño de más de 600 millones de pesos, a su vez presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones y de contratación indebida en proceso de contratación pública”. — Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor superior de la Federación

¿Cuándo se conocerán los resultados de las auditorías al actual Gobierno Federal?

Respecto al informe sobre el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el auditor superior precisó que, como parte de la reestructuración de las auditorías, será hasta las entregas del próximo mes de octubre y febrero de 2027 cuando se presenten los resultados de las revisiones realizadas a los entes y dependencias del Gobierno Federal.

Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor superior de la Federación Ampliar

En conferencia de prensa, Aureliano Hernández Palacios Cardel declinó dar detalles de las probables anomalías, pero resaltó que la ASF permite ahora a la ciudadanía participar en las denuncias sobre casos de corrupción de manera anónima en los distintos niveles de gobierno.

“Creamos la Unidad de Atención Ciudadana a través de la cual ahora la ciudadanía puede denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción, a través de una multiplicidad de medios como las propias redes sociales, correos electrónicos, nuestro portal de internet, o incluso, a través de mensajes de WhatsApp. Por supuesto de manera anónima si así lo prefieren los ciudadanos”. — Aureliano Hernandez Palacios Cardel, auditor superior de la Federación

El auditor superior de la Federación garantizó que, en su gestión, llevará a cabo el cien por ciento de la revisión de las instituciones de los tres órdenes de gobierno para que cada peso público sea utilizado en beneficio del pueblo de manera absolutamente transparente.

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