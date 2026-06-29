Tiroteo en Alemania deja al menos seis muertos y reaviva la preocupación por la violencia armada

Un lunes marcado por la tragedia

La tranquilidad de la ciudad de Stade, en el estado alemán de Baja Sajonia, se rompió este lunes cuando múltiples disparos alertaron a vecinos y servicios de emergencia. El ataque ocurrió en un centro de asistencia que brinda apoyo a madres jóvenes, mujeres embarazadas y menores de edad, un lugar que rápidamente fue rodeado por un amplio despliegue policial.

Cuando los primeros agentes ingresaron al inmueble encontraron una escena devastadora: varias personas habían perdido la vida y otras resultaron gravemente heridas. Conforme avanzaron las labores de rescate y la investigación, las autoridades confirmaron que el saldo ascendía a seis fallecidos y varios lesionados.

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El presunto agresor fue detenido

La policía informó que dos personas fueron detenidas tras el ataque, una de ellas identificada como el principal sospechoso. De acuerdo con la información preliminar, el hombre intentó abandonar el lugar en un vehículo antes de ser interceptado por las autoridades.

Los investigadores señalaron que ya no existe un riesgo para la población, aunque la zona permaneció acordonada durante varias horas mientras especialistas realizaban peritajes y recopilaban evidencia para reconstruir lo ocurrido.

Tiroteo en Alemania. (Photo by Fabian Höfig/NEWS5 via Getty Images) / Getty Images Ampliar

Una posible disputa familiar

Aunque las investigaciones continúan, funcionarios del estado de Baja Sajonia indicaron que la principal línea de investigación apunta a un conflicto familiar relacionado con la custodia de una bebé de tres meses.

Según la información difundida por las autoridades, el presunto agresor tenía programada una reunión relacionada con ese proceso el mismo día del ataque. Tanto la madre de la menor como la bebé se encontraban en el centro y resultaron ilesas. Asimismo, se informó que el sospechoso no contaba con permiso para portar el arma utilizada en el crimen.

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Consternación y llamado a evitar rumores

Las autoridades alemanas pidieron a la población mantenerse alejada de la zona mientras concluyen las investigaciones y exhortaron a no difundir información sin confirmar en redes sociales.

El ataque ha provocado una profunda conmoción en Alemania, donde este tipo de hechos son poco frecuentes debido a la estricta legislación sobre armas de fuego. La prioridad ahora es esclarecer el móvil del crimen, determinar cómo obtuvo el arma el presunto responsable y brindar apoyo a las víctimas, sus familias y al personal del centro afectado.