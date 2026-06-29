Sheinbaum exige aplicar todo el peso de la ley al exdirector de Pemex, acusado de violencia

Sheinbaum exige aplicar Todo el peso de la ley contra el exdirector de Pemex, acusado de violencia

“Que se aplique todo el peso de la ley, nosotros no protegeremos a nadie” así arremetió la presidenta, Claudia Sheinbaum contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex tras la denuncia que interpuso su esposa, María Felicia Jiménez, por violencia.

Durante la mañanera, la Presidenta indicó que la Secretaría de las Mujeres, ya se comunicó con la esposa del ex funcionario, María Felicia Jiménez y se pronunció porque haya una investigación.

¿Víctor Rodríguez Padilla ocupará otro cargo público?

Así mismo Sheinbaum Pardo aclaró que el cargo de Rodríguez Padilla en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) nunca se formalizó, e incluso adelantó, no habrá más cargos para él.

“A Víctor Rodríguez Padilla, lo íbamos a nombrar, digo lo íbamos, porque él ya había anunciado ahí en el instituto de investigaciones en energías renovables, eh, de la CFE, bueno, del gobierno federal, su entrada. Pero, yo no había firmado, porque lleva un, un trámite la firma del, del nombramiento. Entonces yo no había firmado, ya, el nombramiento, apenas, eh, iba a pasar el nombramiento. Entonces bueno, no hay, digamos, que se le retire del cargo, y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, eh, Alejandro Salcedo. -¿Podría tomar algún otro cargo en la administración pública posteriormente? -No, ninguno, no, no, no. -¿Ya no? -No”. — Argumentó la Presidenta

Explicó que serán las autoridades del estado las que determinen si existe delito o no y quienes apliquen en todo caso la ley porque insistió “no puede haber violencia contra las mujeres”.

La jefa del Ejecutivo Federal llamó a todos los funcionarios del país a que haya cero impunidad en este tipo de delitos aplicando la ley a todos.