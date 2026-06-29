Infonavit 2026: Anuncian nuevos requisitos para tramitar el crédito con 100 puntos

En México, hay diversas situaciones que permiten obtener a los y las trabajadoras casas para poder tener donde vivir. A pesar de que estoy debe ser un derecho, el negocio inmobiliario se ha vuelto bastante complicado para poder adquirir un patrimonio. Sin embargo, las reglas cambian para quienes tienen INFONAVIT, pues han anunciado que ahora puedes tramitar un crédito con 100 puntos y aquí te contamos cómo funciona este nuevo reglamento.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito INFONAVIT 2026 con solo 100 puntos?

De acuerdo con el INFONAVIT, para solicitar un crédito es necesario reunir como mínimo los siguientes requisitos:

Contar con 100 puntos en el sistema de precalificación

Tener una relación laboral vigente con una empresa que realice aportaciones al Infonavit

Estar inscrito en una Afore

Autorizar la consulta al Buró de Crédito (en algunos esquemas de financiamiento)

Cursar y aprobar el taller gratuito ‘Saber más para decidir mejor’

Presentar la documentación oficial que solicite el instituto

Los puntos no dependen únicamente de la antigüedad laboral. El Infonavit también considera factores como el salario del trabajador, la estabilidad en el empleo, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y el comportamiento de la empresa donde labora.

¿Cómo saber si ya tienes los 100 puntos del Infonavit?

Si deseas conocer si ya puedes solicitar un Crédito Infonavit 2026, puedes revisar tu precalificación en el portal oficial del instituto. Para hacerlo solo necesitas ingresar con tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña o mediante tu cuenta Llave MX, si ya la tienes vinculada.

En la plataforma podrás consultar:

Tus puntos acumulados.

El monto aproximado del crédito al que podrías acceder.

Los tipos de financiamiento disponibles.

Tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Además, el sistema muestra si ya cumples con todos los requisitos o si todavía necesitas sumar más puntos antes de iniciar el trámite.

¿Cómo se obtienen los 100 puntos?

El Infonavit explica que el puntaje se calcula mediante un modelo que evalúa distintos aspectos de la vida laboral del trabajador.

Entre ellos destacan:

La continuidad laboral.

El salario registrado.

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

El cumplimiento de las aportaciones patronales.

La estabilidad de la empresa donde trabaja el derechohabiente.

Por ello, alcanzar los 100 puntos puede tomar más o menos tiempo dependiendo del historial laboral de cada persona. Antes de iniciar cualquier trámite, el instituto recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para evitar fraudes o gestores que prometan acelerar el proceso a cambio de dinero.

¿Para qué puedes usar tu Crédito Infonavit 2026?

El financiamiento del Infonavit no solo sirve para comprar una casa nueva. Dependiendo del tipo de crédito que elijas, también puedes utilizarlo para:

Comprar una vivienda usada.

Adquirir un terreno.

Construir una casa en un terreno propio.

Remodelar o ampliar una vivienda.

Pagar una hipoteca bancaria mediante algunos esquemas de financiamiento.

El monto autorizado dependerá de factores como tu salario, capacidad de pago, edad y ahorro acumulado.