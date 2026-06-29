Home office en CDMX por partido: estas personas no podrán trabajar desde casa este 30 de junio

El partido de la Selección Mexicana provocó el anuncio de home office en CDMX, pero la medida no aplica para todos los trabajadores.

Como ya te habíamos contado aquí en W Radio, en la Ciudad de México habrá home office este 30 de junio por el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador. Pero mucho ojo, porque no es un día libre para todo mundo ni tampoco significa que todos se van a quedar trabajando desde casa.

Esto está pensado principalmente para ciertas áreas del sector público y depende mucho de las funciones que realice cada trabajador. En las empresas privadas tampoco es una obligación, aunque sí existe una recomendación para facilitar el trabajo a distancia cuando sea posible. Aquí te explicamos quién no le toca.

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¿Quiénes NO tienen home office por el partido México-Ecuador?

Hay actividades que simplemente no pueden detenerse, ni por un partido de la Selección ni por un evento masivo en la ciudad. Por eso, quedan fuera del home office las áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del país y de la capital, como:

Seguridad nacional.

Seguridad pública.

Protección ciudadana.

Control migratorio y aduanero.

Servicios de salud.

Movilidad y transporte.

Otras funciones indispensables para mantener el orden público.

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¿Aplica home office si trabajas en una empresa privada?

En el caso de las empresas privadas en la Ciudad de México, el home office no es obligatorio porque la autoridad únicamente hizo un llamado para que las compañías faciliten el trabajo a distancia en actividades administrativas que no sean esenciales. Es decir, la decisión queda completamente en manos de cada empresa.

Si tu puesto puede desempeñarse desde casa y tu empresa lo autoriza, podrías trabajar a distancia ese día. Pero si la compañía decide operar de manera habitual, tendrás que acudir como cualquier otra jornada.

¿Qué debes hacer si no sabes si te toca?

Si todavía no tienes claro si trabajarás desde casa o de forma presencial, lo mejor es no quedarse con la duda y revisar los avisos internos de tu empresa, consultar con el área de Recursos Humanos o hablar con tu jefe.

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