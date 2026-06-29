¡Drama puro! Brasil remonta de forma épica a Japón en el minuto 95 y avanza a octavos del Mundial 2026

En un duelo de dieciseisavos de final lleno de drama, Brasil demostró una vez más su garra de campeón del mundo. Japón plantó cara con disciplina asiática y se adelantó en el marcador, pero los comandados por Carlo Ancelotti reaccionaron a tiempo para clasificar a octavos del Mundial 2026 con un agónico 2-1.

Brasil vs Japón / Lars Baron Ampliar

Un primer tiempo para el olvido y una remontada épica El partido en el Estadio Houston comenzó con Brasil dominando la posesión, como era de esperarse. Sin embargo, Japón, ordenado y peligroso al contragolpe, sorprendió al minuto 29 con un golazo de Kaishu Sano. Un disparo preciso que dejó sin respuesta a la defensa verdeamarela y silenció a miles de hinchas brasileños.

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La Canarinha acusó el golpe. Ancelotti movió el banquillo buscando soluciones, pero el empate no llegaba. Hasta que en el minuto 56, Casemiro apareció como un guerrero. Un cabezazo potente tras centro preciso igualó el marcador y devolvió la esperanza a Brasil.

El partido se volvió de ida y vuelta Japón se cerró atrás buscando el milagro, mientras Brasil apretaba con Vinicius, Rodrygo y compañía. El tiempo corría y parecía que el partido se iría a prórroga, pero en el minuto 95, Gabriel Martinelli, ingresado desde el banquillo, se convirtió en el héroe del encuentro, tras un remate en el descuento desató la locura brasileña y selló la eliminación de un combativo Japón.

Casemiro / Michael Regan - FIFA Ampliar

De este modo, Brasil sigue vivo, pero debe mejorar ya que mostró fragilidades defensivas y falta de fluidez en ataque durante largos tramos. Japón, con su habitual orden táctico y transiciones rápidas, demostró que en un Mundial cualquier rival puede complicar la vida a los pentacampeones. Sin embargo, el carácter de este equipo es innegable. Casemiro lideró la reacción en el mediocampo, y la jerarquía de los cracks terminó inclinando la balanza. Ancelotti tiene ahora la tarea de pulir detalles para los octavos, donde esperará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.