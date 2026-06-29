Americo Villarreal niega acusaciones de The New York Times y aclara que no hay ninguna investigación oficial

El Gobierno de Tamaulipas emitió un posicionamiento oficial para rechazar de manera contundente los señalamientos en contra del gobernador Américo Villarreal Anaya, derivados de un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times.

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¿Qué respondió el Gobierno de Tamaulipas al reportaje?

El reportaje fue publicado el pasado sábado 27 de junio de 2026 por el diario estadounidense The New York Times. Al respecto, la administración estatal sostuvo que no existe ninguna acusación, procedimiento legal ni notificación oficial por parte de autoridad alguna, tanto en México como en los Estados Unidos, que respalde o sustente dichas afirmaciones.

Dentro del contexto de la publicación, el gobierno de Tamaulipas subraya que el propio reportaje del diario no presenta sus afirmaciones como hechos probados. Por el contrario, la información es atribuida únicamente a cinco personas que, bajo la descripción del mismo periódico, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”.

El gobierno estatal enfatizó que una versión fundamentada de manera exclusiva en fuentes anónimas y sin nombre no constituye una verdad acreditada, destacando además que el artículo original ya consignaba la negativa previa del propio mandatario estatal ante tales señalamientos.

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¿Qué acciones anunció la administración estatal?

También denuncian la existencia de una “doble falsedad” generada por la réplica del reportaje en otros canales informativos. De acuerdo con la administración, diversos medios de comunicación difundieron la noticia supuestamente utilizando interpretaciones propias y alejadas del contenido exacto de lo publicado por The New York Times, llegando a presentar como hechos confirmados conductas que nunca fueron plasmadas en el texto original.

En este sentido, se aclaró de forma precisa que el diario estadounidense en ningún momento identifica ni señala al gobernador de Tamaulipas como un informante, ni da por probada ninguna acusación en su contra.

El Gobierno de Tamaulipas recalcó que la verdad se acredita con hechos y no con titulares, y que la gestión continuará enfocada en la entrega de resultados para las y los tamaulipecos.

Américo Villareal manifestó su firme determinación de defender su reputación y la de su gestión por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro del marco de la legalidad, señala el comunicado.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un interés legítimo y personal en que la verdad prevalezca. Están de por medio su nombre, su honra y la confianza de las familias tamaulipecas que le otorgaron el mandato de gobernar. Por ello hace suya esta aclaración y manifiesta su firme determinación de defender su buen nombre y el de su Gobierno por todas las vías que la ley reconoce, con la tranquilidad de quien siempre ha actuado dentro de la legalidad”. —

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¿Qué dice el reportaje de The New York Times?

El reportaje, publicado el pasado sábado 27 de junio de 2026 por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, aborda la relación entre agencias de seguridad estadounidenses y los políticos mexicanos. Entre los señalamientos se incluyen:

Que el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado el escrutinio sobre funcionarios de Morena. En específico, identifica a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo , gobernador de Sonora, como presuntos objetivos de investigaciones estadounidenses relacionadas con supuestos actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

, gobernador de Sonora, como presuntos objetivos de investigaciones estadounidenses relacionadas con supuestos actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Que la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha buscado contactar en privado a cerca de una decena de legisladores y gobernadores mexicanos para persuadirlos de colaborar. Esto habría llevado a que algunos políticos presuntamente ofrezcan información sobre miembros de su propio partido para adelantarse a investigaciones que temen puedan alcanzarlos.

El diario neoyorquino construyó la nota con base en cinco fuentes que hablaron bajo estricto anonimato.

El reportaje incluyó la postura previa del gobernador de Tamaulipas, quien negó categóricamente los hechos antes de que el texto fuera publicado.

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