Marcha LGBT+ CDMX 2026: La guía definitiva de cierres, horarios y artistas para el Pride

La Ciudad de México se tiñe de colores este sábado 27 de junio para celebrar la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+.

El evento espera congregar a más de 800 mil personas en una jornada de fiesta, visibilidad y exigencia de derechos. La convocatoria oficial cita a los asistentes a partir de las 11:00 horas.

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¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT 2026 en CDMX?

Debido a la coincidencia de fechas con el FIFA Fan Fest del Mundial de Futbol 2026 instalado en la Plaza de la Constitución, la logística de la movilización tendrá cambios importantes que debes tomar en cuenta:

Punto de partida: Ángel de la Independencia, avanzando por Paseo de la Reforma.

Ángel de la Independencia, avanzando por Paseo de la Reforma. Trayecto: Continuará por Avenida Juárez, de Reforma a Eje Central hasta Bellas Artes .

Continuará por Avenida Juárez, de Reforma a hasta . El destino final: En esta ocasión no llegará al Zócalo debido al Fan Fest del Mundial de Futbol, por lo que se quedarán en Bellas Artes.

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¿Qué calles tendrán cortes viales por la Marcha LGBT 2026?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con personal de Tránsito y la Policía Femenil, desplegará un operativo de vigilancia y desvíos viales. Los cortes principales abarcarán:

Paseo de la Reforma: Cierre desde la Estela de Luz en Chapultepec.

Cierre desde la Estela de Luz en Chapultepec. Zona Centro: Calles aledañas a la Alameda Central como Bucareli, Balderas y Avenida Juárez.

Calles aledañas a la Alameda Central como Bucareli, Balderas y Avenida Juárez. Eje Central: Cierres desde Fray Servando Teresa de Mier hasta la Plaza Garibaldi.

Recomendación para los asistentes: Se sugiere viajar en transporte público, llevar ropa cómoda, mantenerse hidratados con agua constante y usar protector solar de alta cobertura.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana con personal de Tránsito y Policía Femenil estará vigilando el paso de la marcha y desviando la vialidad para garantizar la protección de los asistentes a la movilización. En la zona de Eje Central se tiene contemplado que se lleven a cabo eventos musicales y artísticos en las cercanías de la Alameda y Eje Central.

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El emotivo “Tramo del Silencio”

Como parte de los actos de memoria histórica, se volverá a implementar el “Tramo del Silencio”, ubicado entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el memorial “Aquí nadie olvida” (cerca del Antimonumento +43). En este espacio se invita a marchar en silencio absoluto como una demanda de justicia por las víctimas de crímenes de odio, desapariciones y discriminación institucional.

Bloques, colectivos y actividades artísticas

Para mantener una marcha segura y accesible, los comités organizadores propusieron un orden de contingentes enfocado en visibilizar las diferentes poblaciones del movimiento.

¿Cómo se dividirán los contingentes?

Personas con discapacidad y deportistas. Organizaciones que acompañan casos de desaparición y crímenes de odio. Poblaciones trans y no binarias. Familias y colectivos de la sociedad civil. Contingentes estudiantiles, artísticos, sindicatos y público en general.

Cartelera artística y eventos

En las inmediaciones de Bellas Artes y Eje Central se instalarán escenarios donde se presentarán artistas confirmados como Niurka Marcos, Regina Orozco, María Daniela y su Sonido Lasser, Tatiana y La Sonora Dinamita.

Además, por la tarde y noche, la vida nocturna de la capital albergará fiestas temáticas como el After Pride CDMX 2026.

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El origen de la marcha: Así nació la primera movilización LGBT en México

Para entender la magnitud del festejo actual, es necesario volver a finales de la década de los 70, en un México profundamente conservador, machista y marcado por la represión policial hacia cualquier disidencia sexual.

Aunque en 1978 un pequeño grupo de alrededor de treinta integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México (FLHM) se unió de forma inédita a la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana para visibilizar su existencia, la primera marcha oficial del orgullo en el país ocurrió en junio de 1979.

Inspirados por los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, y motivados por la necesidad de exigir el cese de los abusos policiales, colectivos históricos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el grupo lésbico Oikabeth y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual convocaron a la ciudadanía. Aquella histórica primera marcha reunió a poco más de mil personas.

El recorrido original no gozó de las libertades actuales, pues las autoridades les prohibieron marchar por Paseo de la Reforma, obligándolos a avanzar por la calle de Lerma.

El contingente caminó sorteando insultos y miradas de asombro hasta culminar en la Plaza Carlos Finlay, cerca del Monumento a la Madre.

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