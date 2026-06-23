Acuerdan Pemex y Petrobras impulsar exploración petrolera en aguas profundas

Las petroleras estatales de México y Brasil iniciarán una cooperación técnica y estratégica enfocada en el Golfo de México y en el fortalecimiento de las áreas de refinación y petroquímica.

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¿Qué acordaron Pemex y Petrobras?

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la brasileña Petrobras dieron un paso hacia una alianza estratégica al firmar un memorando de entendimiento para desarrollar proyectos conjuntos de exploración y producción de hidrocarburos, con especial interés en el potencial de las aguas profundas del Golfo de México.

El acuerdo, suscrito en Río de Janeiro por la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, también contempla el intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la eficiencia operativa en las áreas de refinación y petroquímica.

🇲🇽🤝🇧🇷 ¡Pemex y @petrobras fortalecen la cooperación internacional y energética!

En representación de México y Petróleos Mexicanos, nuestro Director General, Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó junto a Magda Chambriard, Presidenta de Petrobras, un Memorando de Entendimiento para… pic.twitter.com/3gE4RJ4qLd — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

¿Qué beneficios busca esta cooperación energética?

La colaboración abre la posibilidad de que Petrobras aporte su experiencia y tecnología en la exploración y explotación de crudo y gas en aguas profundas, un segmento en el que la empresa brasileña es considerada una de las líderes mundiales, con el objetivo de fortalecer la producción de hidrocarburos en territorio mexicano.

El Memorando de Entendimiento 📃entre #Pemex y @petrobras, representa la voluntad compartida de dos naciones 🇲🇽🇧🇷 que permitirá evaluar y desarrollar proyectos conjuntos en exploración y extracción de hidrocarburos🗼🛢️, con énfasis en aguas profundas, áreas de aceite pesado y… pic.twitter.com/KEdtfIUnOx — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

¿Cómo surgió el acuerdo entre ambas empresas?

La presidenta de Petrobras destacó que el acercamiento entre ambas compañías surgió tras gestiones impulsadas por los gobiernos de Brasil y México, mientras que equipos técnicos de las dos empresas ya iniciaron contactos y visitas recíprocas para analizar áreas de cooperación encaminadas a reforzar la seguridad energética de ambas naciones.

Por su parte, el director de Pemex señaló que la empresa mexicana trabaja en mejorar su posición financiera y confió en que la asociación con Petrobras pueda traducirse en resultados concretos en el corto plazo, aunque todavía no se han definido inversiones específicas ni un calendario para la ejecución de los proyectos.

📰 Comunicado Nacional | Petrobras y Pemex firman Memorando de Entendimiento para cooperación estratégica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos

🔗 https://t.co/NmvtLSU2Ve pic.twitter.com/XqeLl8HInZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

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