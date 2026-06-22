Reino Unido entra al TIPAT: Inicia una nueva era de comercio e inversión con México

La adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) entró en vigor este 22 de junio, luego de la ratificación por parte de México, en un movimiento que fortalece la estrategia mexicana de diversificación comercial y amplía las oportunidades de inversión y comercio bilateral en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Mediante un comunicado , las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores informaron que, con la entrada en vigor de la adhesión británica, México y el Reino Unido podrán aplicar entre sí las disposiciones del TIPAT, consolidando un nuevo marco de cooperación económica y comercial entre ambas naciones.

¿Qué beneficios económicos trae para México la expansión del TIPAT?

La incorporación del Reino Unido convierte al TIPAT en un bloque integrado por 12 economías de América, Asia, Oceanía y Europa, y refuerza el papel de México como uno de los principales articuladores comerciales entre distintas regiones del mundo.

El país es miembro fundador del acuerdo, vigente desde diciembre de 2018.

La entrada del Reino Unido al mecanismo cobra relevancia en un contexto en el que México busca reducir su dependencia comercial de un solo mercado y ampliar sus vínculos económicos con otras regiones, particularmente ante las discusiones sobre la revisión de los acuerdos comerciales de Norteamérica y los cambios en la geopolítica del comercio internacional.

De acuerdo con el gobierno mexicano, el comercio bilateral entre México y el Reino Unido ascendió a 6 mil 293 millones de dólares en 2025, una cifra que podría incrementarse gracias a la eliminación de aranceles para productos industriales y agroalimentarios, así como a la aplicación de las reglas de acumulación de origen contempladas en el tratado.

Estas disposiciones permitirán a las empresas de ambos países integrar insumos y procesos productivos dentro del bloque comercial, favoreciendo la creación de cadenas de valor más competitivas y atrayendo nuevas inversiones hacia sectores estratégicos para México, como el automotriz, aeroespacial y farmacéutico.

Nearshoring y transferencia de tecnología con sello europeo

Especialistas consideran que la adhesión británica al TIPAT también abre la puerta a una mayor transferencia de tecnología, al fortalecimiento de las capacidades manufactureras y a la llegada de nuevas inversiones orientadas a la exportación.

En un escenario internacional marcado por la relocalización de empresas y la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes, la ampliación del TIPAT consolida a México como una plataforma de comercio e inversión con alcance global, al tiempo que fortalece sus vínculos con Europa, Asia-Pacífico y América bajo un marco común de reglas comerciales.

La entrada del Reino Unido al acuerdo representa, además, una señal de confianza en el potencial económico de la región transpacífica y coloca a México en una posición estratégica para aprovechar nuevas oportunidades de negocios, inversión y exportación en uno de los bloques comerciales más dinámicos del mundo.

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