Verano 2026 en México: Esta es la lista de municipios donde sí cambió el horario

Aunque el horario de verano desapareció en la mayor parte de México, algunas zonas aún ajustan su reloj cada año.

Si todavía eres de los que cada año se pregunta si hay que adelantar o atrasar el reloj en México, la respuesta lleva un buen rato siendo prácticamente la misma. Sin embargo, hay algunas excepciones que siguen vigentes y que aplican únicamente en ciertas zonas del país.

Hoy, la gran mayoría de los mexicanos vive con un horario fijo gracias a la Ley de Husos Horarios. Pero en la frontera norte todavía existe un esquema especial que obliga a mover el reloj en determinadas fechas del año.

¿El horario de verano regresa en México en 2026?

El horario de verano dejó de aplicarse a nivel nacional desde el 30 de octubre de 2022, cuando ocurrió el último ajuste para la mayor parte del país. Desde entonces, México opera con un horario estándar permanente establecido por la Ley de Husos Horarios.

Así que, para la mayoría de la población, eso de andar cambiando la hora dos veces al año ya quedó en el pasado.

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¿En qué estados y municipios sí cambia el horario?

Aunque el horario de verano desapareció para casi todo México, todavía existe un horario estacional en algunos municipios de la frontera norte y en Sonora y Quintana.

Los municipios donde sí aplica son:

Coahuila

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León

Anáhuac

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Chihuahua

Coyame del Sotol

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

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¿Cuándo se cambia el horario en estas zonas?

A diferencia del resto del país, estas regiones sí tienen que ajustar el reloj cada año.

El horario estacional arranca en marzo y concluye en octubre, siguiendo una lógica de sincronización con las ciudades de Estados Unidos ubicadas al otro lado de la frontera.

¿Qué pasa en el resto de México?

Para prácticamente todo el país la regla es bastante sencilla.

No hay cambios de horario durante el año.

Se mantiene un horario fijo de manera permanente.

No necesitas adelantar ni atrasar tu reloj.

Esto aplica para la Ciudad de México y para prácticamente todos los estados del centro, sur y sureste del país.

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