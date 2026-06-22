Sheinbaum: Apoyo humanitario a Cuba continúa, pero no el envío de combustible

A pesar que se mantiene el apoyo humanitario Cuba, no se ha reiniciado el envío de combustible fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al comentar que sigue el análisis para ello.

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¿Se reanudará el envío de combustible a Cuba?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria comentó que en la actualidad se busca reanudar la relación comercial con la isla sin embargo dijo, esta será a través de las empresas.

“No es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y, pues, esperamos que se pueda reanudar pronto. De manera comercial, no es un tema humanitario, sino de manera comercial... Lo humanitario sigue, el apoyo humanitario sigue... ahora sería la parte de hidrocarburos. La parte de comercial, que tampoco se ha cerrado, pero con las nuevas características que aprobó el Congreso y el gobierno de Cuba, pues, a partir de ahí puede haber, pues, mayor relación comercial”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué tipo de ayuda mantiene México con la isla?

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que por ahora sólo se retomó la actividad económica con Cuba en petróleo a través de empresas particulares que realizan.

Hasta el momento los donativos que se han enviado a Cuba es a traves de alimentos no perecederos y productos de higiene que con apoyo de la Secretaría de Marina, se han logrado enviar más de 3,000 toneladas de alimentos y otros artículos.

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