Portugal vs Uzbekistán EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en el Estadio de Houston por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026. Los portugueses buscan su primera victoria tras empatar en el debut, mientras que los asiáticos necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Cristiano Ronaldo / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Cómo llega Portugal al partido contra Uzbekistán?

La Selección dejó dudas en su presentación mundialista después de igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que fue considerado una de las sorpresas de la primera jornada.

El equipo dirigido por Roberto Martínez tomó ventaja apenas al minuto 6 gracias a João Neves, pero no logró sostener el marcador. Antes del descanso, Yoane Wissa apareció para decretar el empate definitivo.

Más allá del resultado, las críticas se centraron en Cristiano Ronaldo. El capitán portugués disputó los 90 minutos, pero tuvo poca influencia ofensiva y fue señalado por la prensa de su país debido a la falta de impacto en el ataque.

Portugal sigue siendo favorito para avanzar en el Grupo K, pero necesita mostrar una versión mucho más agresiva y creativa si quiere evitar complicaciones en la fase de grupos.

¿Qué necesita Uzbekistán para seguir con vida en el Mundial 2026?

La selección uzbeka debutó en una Copa del Mundo con una derrota 3-1 frente a Colombia, aunque dejó sensaciones positivas durante varios tramos del encuentro.

Los dirigidos por Fabio Cannavaro resistieron gran parte del primer tiempo antes de recibir el primer gol. En la segunda mitad lograron hacer historia gracias a Abbosbek Fayzullaev, quien marcó el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

Sin embargo, la calidad individual de los colombianos terminó inclinando la balanza y dejó a los Lobos Blancos sin puntos. Una nueva derrota podría dejar a Uzbekistán al borde de la eliminación, por lo que el duelo ante Portugal representa una auténtica final para los asiáticos.

Abbosbek Fayzullaev y Behruzjon Karimov / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Posibles alineaciones de Portugal y Uzbekistán

Portugal

Roberto Martínez podría mantener gran parte de la base que utilizó en el debut.

Alineación probable (4-2-3-1):

Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán

Fabio Cannavaro apostaría nuevamente por un esquema de tres defensores para intentar contener el poder ofensivo portugués.

Alineación probable (3-4-2-1):

Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev; Abbosbek Fayzullaev, Urunov; Eldor Shomurodov.

La diferencia de talento individual y profundidad de plantilla debería inclinar el encuentro a favor de los europeos, aunque los asiáticos ya demostraron que pueden competir y encontrar espacios al contragolpe.

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¿Qué sigue para Portugal y Uzbekistán en el Mundial 2026?

Después de este compromiso, Portugal buscará cerrar la fase de grupos con la clasificación asegurada y pelear por el primer lugar del Grupo K. Para Uzbekistán, sumar puntos en Houston es fundamental para llegar con opciones reales a la última jornada.

El resultado de este partido podría definir gran parte del futuro de ambas selecciones rumbo a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal vs Uzbekistán DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER