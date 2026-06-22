Morena inicia el registro de precandidatos para 17 gubernaturas

Este lunes, Morena inició su registro para aquellos militantes que aspiran a ser candidatos a cada una de las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Este día comenzaron a inscribirse de manera presencial y digital aquellos morenistas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Los requisitos de la Comisión Nacional de Elecciones para los aspirantes

Según lo explicó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, habrá varios requisitos que los morenistas deberán cumplir al inscribirse, entre ellos la entrega de un escrito firmado por ellos de que no tienen cuentas pendientes con la justicia de este país.

“Aceptan bajo una carta de protesta de decir la verdad, de que no tienen ningún tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios; que no tienen, digamos, ningún tema penal y aceptan que es la comisión pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar que lo que nos dicen de buena voluntad, pues sea cierto, que es un requisito muy importante”, aseguró.

Otro de los requisitos es la aceptación de la encuesta y la regla de paridad de género.

Citlali Hernández aseguró que la elección de candidatos llamados “coordinadores en defensa de la transformación y la soberanía” no provocará rupturas ni diferencias al interior del partido.

“Afortunadamente tenemos muchos aspirantes, lo que quiere decir que cada vez tenemos más liderazgos, más cuadros políticos que levantan la mano”.

Será la Comisión Nacional de Elecciones, junto con los Partidos Verde y del Trabajo, los que revisarán si los aspirantes cumplen con los requisitos.

Nora Ruvalcaba es la primera en registrarse para Aguascalientes

La primera en registrarse esta mañana fue la senadora Nora Ruvalcaba, quien aspira a ser la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes.

Ella acudió a la inscripción a pesar de no haber pedido licencia a su cargo en el Senado.

- ¿Esta violentando el proceso si no ha pedido permiso? Se le preguntó.

- Eso lo va a decidir la Comisión Nacional de Elecciones, respondió.

El registro estará disponible desde hoy y hasta el sábado 27 de junio.

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