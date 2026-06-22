Inversión en la BMV crece con innovación tecnológica y nuevos instrumentos, entre ellos equipos de futbol

El director de Estadística e Información de la Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Perera, comparte la fórmula para incursionar en la BMV a través de instrumentos desde la palma de la mano. / Arlette Lopez

La inversión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha registrado en los últimos años mucha mayor participación de inversionistas por innovaciones tecnológicas, ciertamente vemos una tendencia creciente de participantes en el mercado de valores en México. La compra de acciones a través de plataformas, el acceso al mercado a través de sus plataformas, desde la palma de tu mano tienes acceso a esta información y plataformas.

La llegada de nuevos actores como equipos de futbol y beisbol se hayan incorporado a la BMV es atractivo para nuevas generaciones, a quienes interesa el mercado de acciones de este tipo de actividad que tiene muchos seguidores en México, lleva a la posibilidad de tener nuevos inversionistas. “traen un gran atractivo a la BMV”, compartió el director de Estadística e Información de la Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Perera, en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

ETFs y Tracs amplían las opciones de inversión

El directivo llamó a ver el ETF es un producto bursátil, una canasta de acciones o en México son títulos referenciados a acciones o Tracs, comprando un instrumento que tiene dentro de su bolsa al menos varias empresas que son representativas del Estado mexicana.

En México los NAFTRAC, replican el principal indicador de la BMV; automáticamente compra exposición a las 35 empresas del principal indicador, un atributo que facilita la entrada al mercado con diversificación. El costo de compra individual sería mayor si se compran la entrada a una por una.

Con los Trac puedes venderlos el mismo día a diferencia de otros títulos, operan como una acción, al igual que los ETF. La Inversión BMV encuentra en estos instrumentos alternativas que facilitan la participación de nuevos inversionistas.

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Mercado global ofrece más alternativas para inversionistas

Existen incluso algunos ETFs que te dan diversificación y exposición a mercados, regiones de economía, en distintos países, detalló y aseguró que los administradores que diseñan estos productos brindan gran variedad y exposición a los inversionistas mexicanos.

En la BMV hay dos mercados como el global con ETFs listados en el mercado, los 100% mexicanos y el mercado global con más de mil ETFs, lo que hace de la inversión un supermercado de valores con innumerables alternativas que cobran relevancia en la operación diaria de la BMV. La BMV continúa ampliando sus opciones mediante instrumentos que permiten acceso a distintos sectores y mercados.

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